В Тверской области продлён ряд ограничительных мер по предупреждению распространения коронавируса

В Тверской области продолжат действовать ограничения в отношении объектов туристической индустрии и образования. Соответствующее постановление принято на заседании Президиума Правительства региона 29 мая, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В частности, продлено временное ограничение на бронирование мест, прием и размещение граждан в пансионатах, домах отдыха и гостиницах, санаториях, включая санаторно-оздоровительные детские лагеря. Исключение действует лишь для лиц, находящихся в служебных командировках.

Ранее данная ограничительная мера действовала до 1 июня 2020 года. Теперь ограничение будет действовать до его отмены соответствующим документом.

Также в Тверской области временно приостановлен прием детей в организации отдыха и оздоровления сезонного или круглогодичного действия.

В муниципальных дошкольных учрежденияхобразованияс соблюдением всех норм санитарного режима продлевается работа дежурных групп. В таком режиме детские сады будут функционировать до отмены меры в установленном порядке

Продлено ограничение на посещение обучающимися образовательных организаций, предоставляющих общее и дополнительное образование, а также учреждений, осуществляющих спортивную подготовку.

С 1 июня 2020 года допускается проведение учреждениями образования для обучающихся 11 классов консультационных мероприятий по подготовке к ЕГЭ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.Также допускается реализация образовательными организациями, предоставляющими общее образование, программ внеурочной деятельности, программ воспитания и социализации, дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области