Тверская компания вышла на рынок Евросоюза

Тверская компания «Волжский пекарь» вышла на рынок Европейского союза. Прошла уже третья отгрузка товаров предприятия в латвийскую сеть магазинов Beta. Первые отгрузки состоялись в середине марта 2020 года.

Губернатор Игорь Руденя считает – продвижение товаров тверских производителей на прилавки рубежных сетей является показателем качества продукции и важным этапом в развитии предприятий, экономики региона в целом.

Продукцией «Волжского пекаря» заинтересовались зарубежные компании в рамках 50-й международной кондитерской выставки ISM Cologne, которая прошла в г. Кельн с 2 по 5 февраля 2020 года. На выставке был развернут стенд Верхневолжья, в том числе с товарами ООО «Мармеладная сказка» и ООО «Славконд».

По итогам выставки при поддержке Тверского областного центра координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства организована помощь в продвижении продукции «Волжского пекаря». Сейчас переговоры о поставке своей продукции на рынок ЕС также ведут компании «Мармеладная сказка» и «Славконд».

В прошлом году «Волжский пекарь» вместе с другими предприятиями Тверской области принял участие в бизнес-миссиях в ФРГ и КНР, международных выставках. ООО «ТД Волжский» в этом году стал победителем областного конкурса «Лучший экспортер Верхневолжья» среди предприятий пищевой отрасли.

С начала 2020 года областным центром оказана 151 услуга для 107 представителей малого и среднего бизнеса. Заключено семь экспортных контрактов на сумму более 1 млн долларов. Четыре компании выведены на электронные торговые площадки.

В связи с эпидемиологической ситуацией сейчас центр оказывает консультационные услуги, помощь в поиске деловых партнеров и другим направлениям.

Тверской областной центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства создан на базе Венчурного фонда Тверской области в рамках региональной программы развития субъектов малого и среднего предпринимательства Верхневолжья.

В сложившихся условиях в регионе обеспечена деятельность ключевых отраслей, что позволило сохранить рабочие места более чем для 435 тысяч жителей региона. Общий объём государственной поддержки областной экономики составил более 2 млрд рублей.