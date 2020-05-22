1 июня – Международный день защиты детей

Уважаемые жители Тверской области!

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей!

Этот праздник напоминает о нашей общей ответственности за жизнь и здоровье каждого ребенка. Любому маленькому человеку нужны внимание, забота, доброта. Тепло семьи, родительская любовь помогают детям расти счастливыми и становиться достойными гражданами нашей страны.

Дети – это будущее России, будущее Тверской области. Создание условий для всестороннего развития юных жителей нашей страны – один из главных приоритетов государства. В этом году по инициативе Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в нашей стране введены беспрецедентные меры поддержки семей с детьми. В Тверской области также реализуется региональный пакет мер поддержки многодетных и молодых семей.

Хочу выразить особую благодарность всем, чей профессиональный труд связан с воспитанием подрастающего поколения, кто передает детям мудрость и традиции нашего народа.

Желаю вам новых успехов, а всем ребятам – радостных каникул, крепкого здоровья, хороших друзей, много ярких впечатлений

Губернатор Тверской области И.М.Руденя.

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Уважаемые жители

города Конаково и Конаковского района!

От всей души поздравляем вас с Международным днем защиты детей!

Дети – это будущее и смысл нашей жизни. 1 июня – не только праздник детства, но и день, в который все мы, взрослые, особенно остро осознаем свою ответственность за судьбы подрастающего поколения, будущее родного края и страны. В детях – наше богатство.

Ради них мы работаем и живем, развиваем район, строим планы на будущее. Главная задача семьи, общества и государства - заботиться о физическом и нравственном здоровье детей, создавать необходимые условия для получения ими качественного образования, организации отдыха и полезной занятости.

Наши юные жители достойно представляют Конаковский район на областных, российских и международных конкурсах и соревнованиях, олимпиадах, добиваются высоких результатов и наград. И в наших силах поддерживать это стремление, развивать таланты, направлять их энергию в нужное русло.

В этот замечательный день от всей души желаем нашим детям счастливого и беззаботного детства, радости от общения с родителями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых впечатлений! Пусть осуществляются ваши детские мечты, а родные окружают вас заботой и любовью!

С уважением, депутат ЗС Тверской области Д.И.ДОРОДНЫХ,

глава Конаковского района О.В.ЛОБАНОВСКИЙ,

председатель Собрания депутатов, секретарь Конаковского местного

отделения партии «Единая Россия» Д.Е.ЩУРИН,

временно исполняющий полномочия главы города Конаково М.Е.ЛИ,

председатель Совета депутатов города Конаково Д.И.КОЗЫРЕВ.