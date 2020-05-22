ПРАЗДНИК ДЕТСТВА ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ

Международный день защиты детей - ещё один любимый праздник жителей Конаковского района, который в 2020 году не получится отметить большими дружными компаниями. Не работают аттракционы, не устраивают концерты, весёлые эстафеты и конкурсы.

Но, независимо от эпидемиологической ситуации, 1 июня остаётся тем днём, когда мы радуем и балуем детей, стараемся подарить им праздник. Каждый делает это в силу своих возможностей: кто-то дарит подарки, кто-то готовит любимое блюдо ребёнка, кто-то устраивает семейный утренник. Это прекрасная возможность, чтобы родители провели день вместе с детьми. К примеру, можно посмотреть кино и телевизионные передачи, которые будут интересны вашим детям. Также не стоит забывать о возможности просмотра детских спектаклей, трансляции которых сейчас тоже доступны, не выходя из дома.

Создать атмосферу праздника в новом формате помогут родителям и творческие коллективы ДК «Современник». Артисты готовят весёлые онлайн поздравления. Раз уж дети не могут прийти на праздник во Дворец, его обитатели постараются использовать все доступные способы, чтобы порадовать ребят на вынужденной удалёнке. Видео начнут появляться на страничках в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Файсбук» и «Инстаграм» ещё в пятницу 29 мая. Зрителей ждут зажигательные танцы, стихотворения, песни и интересные фотоподборки. А присоединиться к своеобразной акции, которая ознаменует начало долгожданного лета, смогут все желающие. Так что следите за новостями в сообществах ДК «Современник».

Не осталась в стороне и Конаковская межпоселенческая библиотека. Здесь запустили онлайн-марафон «Мир глазами детей». Участникам марафона предлагается публиковать рисунки, поделки, фото, стихи, рассказы, презентации, видеоролики и другие работы к Дню защиты детей на тему детства, детских фантазий, мечты из детства, безопасного поведения детей на улице, осторожного обращения с огнем, безопасного поведения в быту, в природе и в других ситуациях. Размещать фото можно в комментариях на страничке библиотеки в социальной сети «ВКонтакте» с хештегом #конаково_библиотека #дети_конаково. Это ещё одно задание, которое родители могут и должны сделать вместе с ребёнком. Особенно те, чьи чада сейчас не ходят в детский сад. Чтобы не расслабляться и не забыть, как это – готовить поделки на каждый праздник, обязательно участвуйте. Сады ведь откроются – навык терять нельзя!

Пока же в дошкольных учреждениях Конаковского района непривычно тихо. На сегодняшний день в формате дежурных групп работают городские сады №2, №10 и №12, также открыты МБДОУ поселков Редкино, Новозавидовский, Радченко, Козлово, сёл Городня, Юрьево-Девичье и Дмитрова Гора, деревень Мокшино и Ручьи. Детей значительно меньше, строго соблюдаются профилактические меры по борьбе с коронавирусной инфекцией. Воспитатели скучают по бесконечному задорному детскому смеху.

- 1 июня отмечается Международный день защиты детей, самый старый международный праздник, его отмечают во всем мире. И наш детский сад ежегодно отмечает этот светлый красочный праздник. Дети рассказывают стихи о лете, о детстве, поют веселые песни, рисуют мелками на асфальте. Этот праздник в сердцах детей и взрослых оставляет всегда самые теплые воспоминания. Этот год особенный для наших педагогов и воспитанников. Впервые из-за непростой эпидемиологической обстановки в мире поздравить наших ребят не придут сказочные герои. Но мы с нетерпением ждем встречи с нашими дошколятами и от всего сердца поздравляем всех детей с самым добрым, солнечным праздником! – пишут сотрудники детсада «Журавушка» города Конаково.

Все ждут, когда жизнь вернётся в привычное русло. Пока же в наших родительских силах сделать так, чтобы, независимо от ситуации в мире, наши дети всегда были беззаботно счастливы.

С Международным днём защиты детей!

Анна РИХМАЙЕР.

Фото из архива редакции,

2019.год