ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК-2020

Учебный год закончился. И хотя злобный COVID-19 нарушил все школьные традиции, но школьники с наставниками не сдаются – они придумывают новые!

Ежегодно 25 мая по всей стране проходит праздник последнего звонка, где на школьных линейках подводятся итоги учебного года, а выпускники прощаются со школой и выходят на финишную экзаменационную прямую. В этом году, к сожалению, последние два месяца всем школьникам пришлось учиться в дистанционном режиме. И итоговой линейки с трогательным вальсом выпускников и звенящим колокольчиком в руках первоклашки в этом году тоже не будет. Но за плечами учеников - еще один год напряженного труда, долгого похода за знаниями, а у выпускников впереди – интересная взрослая жизнь.

Начиная с 25 мая в общеобразовательных учреждениях всей страны, в том числе и в Конаковском районе, в режиме онлайн проходят мероприятия для выпускников, посвященные завершению учёбы в школе. Как сообщает министерство образования Тверской области, из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, последний звонок для учеников выпускных классов в этом году проходит в необычном формате, но от этого он не стал менее торжественным.

Выпускники, их учителя, родители, ученики младших классов записывают свои видеопоздравления, размещают их на сайтах школ, в социальных сетях. Учебный год Тверской области завершается сегодня, 29 мая. В этот день финальным аккордом праздника станет региональная акция – выпускники Верхневолжья создадут единый видеоальбом, который в 15.00 покажут на телеканале «Тверской проспект – Регион» и в социальных сетях. Из групповых фото всех 11-классников муниципальных образований Верхневолжья составят школьный альбом-2020.

Главный символ праздника – колокольчик – в этом году прозвенит на видео: в записи примут участие лучшие выпускники из каждого муниципалитета. В завершение ролика в исполнении выпускников региона прозвучит песня «Когда уйдем со школьного двора».

НА СНИМКЕ: выпуск-2019 в Конаковской средней школе № 9. Фото из архива «Зари».