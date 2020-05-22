В Тверской области введены региональные выплаты для сотрудников детских домов и школ-интернатов, которые работают по вахтовому методу

В Тверской области по инициативе Губернатора Игоря Рудени установят региональные выплаты для сотрудников стационарных учреждений образования, работающих вахтовым методом. В отличие от работников учреждений социальной защиты населения им не установлены федеральные надбавки за особые условия труда.

В настоящее время в Тверской области 12 детских домов и школ-интернатов функционируют в режиме изоляции, чтобы не допустить в учреждениях вспышек заболевания коронавирусной инфекции. Это Бежецкая школа-интернат № 1, Вышневолоцкая школа-интернат № 2, Торжокская, Эммаусская и Кимрская школы-интернаты, Калязинский детский дом «Родничок», Удомельский, Чистореченский, Зубцовский и Митинский детские дома, Центр кадетского воспитания, Медновская санаторная школа-интернат.

«Цена наших действий – это человеческие жизни. Те, кто сегодня проживает в этих учреждениях, нуждаются в нашей опеке и нашем внимании. Они должны быть максимально защищены от эпидемии. Ключевая задача, которая сегодня ложится на плечи руководителей отраслей и конкретных учреждений, организация процесса и контроль за процессом», - отметил Игорь Руденя на заседании региональной Бюджетной комиссии, где обсуждался вопрос.

На вахтовый режим работы перешли 362 специалиста детских домов и школ-интернатов. На оплату их труда из областного бюджета будет направлено 16,6 млн рублей. Для педагогов и медицинских работников региональная выплата составит 25 тыс. рублей, для младших воспитателей и обслуживающего персонала – 10 тыс. рублей.

Перед заступлением на смену, которая длится 14 дней, каждый из сотрудников находится на самоизоляции, в том числе 10 дней проживает в гостинице. Кроме того, они сдают тесты на коронавирус и допускаются к смене только при отрицательном результате.

Для оплаты проживания в гостиницах и организации питания сотрудников учреждений образования из бюджета региона направят более 6,5 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области