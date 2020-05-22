В Тверской области не отмечено случаев тяжёлого течения коронавируса среди детей

В Тверской области не отмечено случаев тяжёлого течения заболевания коронавирусной инфекцией среди детей – об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя 28 мая в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь.

«Видим, что дети гораздо легче переносят коронавирус. Есть примеры, когда госпитализируют всю семью, и дети гораздо быстрее выздоравливают либо болеют в легкой форме. Несмотря на это очень важно профилактировать их заражение», - отметил Игорь Руденя.

За прошедшее время было госпитализировано 27 из 122 детей с подтверждённым диагнозом коронавируса. У большинства болезнь проходит бессимптомно либо в лёгкой форме.

В обязательном порядке при выявлении коронавирусной инфекции в стационары по месту жительства госпитализируются дети до 3 лет. Пациенты старше этого возраста с бессимптомным и лёгким течением инфекции, как правило, проходят лечение на дому.

В случае заболевания детей средней тяжести предусмотрена их госпитализация в инфекционные госпитали, развернутые в Калининской центральной районной больнице или городской клинической больнице № 6 города Твери. Также созданы койки для новорождённых в инфекционном отделении клинической детской больницы № 2 города Твери.

Если же заболевают и родители, и маленькие дети, госпитализируется вся семья, и создаются условия для их совместного пребывания и лечения в одном госпитале.

Также в регионе создана госпитальная база для лечения беременных женщин с коронавирусной инфекцией.

«Во 2-м роддоме обеспечена возможность принимать роды у женщин с коронавирусной инфекцией, там есть группа реанимации. При необходимости готовы приехать специалисты областного перинатального центра и оказать помощь», - сообщил Губернатор.

Специализированные боксы, а также родильный зал с реанимационным оборудованием для новорождённых развернуты при инфекционном госпитале больницы № 6 города Твери.

Пресс-служба Правительства Тверской области