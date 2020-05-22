МЕСТНАЯ ВЛАСТЬ

2019-2020 учебный год – легенда школьной жизни

Этот учебный год надолго запомнится всем: и руководителям учреждений, и педагогам, и родителям, и ученикам. Дистанционное обучение, отсутствие экзаменов в 9-х и отмена обязательных экзаменов в 11-х классах занесут 2019-2020 учебный год в школьные легенды.

Подошёл к концу учебный год. В переводных классах проведена промежуточная аттестация: проверочные и контрольные работы, изложения и диктанты, защита проектов и практических работ, тестирования и сочинения.

А вот ставшие уже традиционными экзамены для получения аттестата девятиклассники и одиннадцатиклассники сдавать не будут. Аттестаты об основном общем образовании и среднем общем образовании выдадут всем выпускникам без экзаменов с оценками по итогам учебного года.

ЕГЭ всё же придётся сдать тем, кто поступает в вуз. Глава государства Владимир Путин объявил, что ЕГЭ начнется по всей стране в один день – 29 июня. На 29 и 30 июня запланированы предварительные пробные экзамены без присутствия выпускников, в ходе которых будут протестированы все экзаменационные процедуры.

Рособрнадзор обнародовал новое расписание ЕГЭ:

3 июля - ЕГЭ по географии, литературе и информатике.

6 и 7 июля - самый массовый ЕГЭ по русскому языку.

10 июля - по профильной математике.

13 июля - по истории и физике.

16 июля - по обществознанию и химии.

20 июля - по биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

22 и 23 июля - устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

«Облегчением» в процедуре ЕГЭ стала отмена экзамена по базовой математике. Ведь базовая математика требуется только для получения аттестата.

В отличие от ранних версий расписаний единый государственный экзамен по русскому языку пройдет не в один день, а в два - 2 и 3 июля. Данная мера принята с целью уменьшения количества выпускников, сдающих экзамен в одной аудитории. Предполагается рассадка учащихся на расстоянии примерно 1,5 м, наискосок.

Все пункты проведения ЕГЭ будут оснащены средствами индивидуальной защиты. Будет усилен санитарный контроль: дезинфекция аудиторий, обязательная термометрия участников на входе, оснащение помещений дозаторами с антисептиками для обработки рук.

Для тех, кто по уважительным причинам не сможет принять участие в ЕГЭ в июле, будет дополнительный период экзаменов в августе:

3 августа - ЕГЭ по географии, литературе, информатике, биологии, истории и устной части экзамена по иностранным языкам,

5 августа - ЕГЭ по русскому языку,

7 августа - по обществознанию, химии, физике, профильной математике и письменной части ЕГЭ по иностранным языкам.

8 августа - резервный день для сдачи экзаменов по всем предметам.

Ремонт дорог-2020: какие

ещё объекты вошли в Программу



В 2020 году в рамках программы «Развитие транспортного комплекса и дорожного хозяйства Тверской области» Конаковскому району выделен межбюджетный трансферт на организацию дорожной деятельности в сумме более 116 миллионов рублей, который распределен между шестью поселениями.

Ранее мы сообщали, что определены подрядчики, которые проведут ремонты дорог и дворовых территорий в сельском поселении «Завидово», посёлках Редкино и Козлово. В мае проведены конкурентные процедуры по выбору подрядных организаций, которые будут ремонтировать дороги еще в трёх поселениях района:

1. В городском поселении посёлок Новозавидовский в рамках выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети пройдёт ремонт дорог в мкр. Западный и ул. Октябрьская. Стоимость реализации проектов составит более 26,4 млн. рублей.

По направлению ремонта дворовых территорий много-квартирных домов, проездов к многоквартирным домам населенных пунктов отремонтируют ул. Юбилейная. Стоимость работ – более 2,6 млн. рублей.

2. В Первомайском сельском поселении в рамках выполнения работ по капитальному ремонту и ремонту улично-дорожной сети отремонтируют ул. Колхозную в д. Поповское и ул. Спортивную в посёлке 1 Мая. Стоимость работ – более 2,1 млн. рублей.

3. В сельском поселении «Завидово» в рамках выполнения работ по ремонту дворовых территорий много-квартирных домов, проездов к многоквартирным домам населенных пунктов отремонтируют двор дома № 9 по ул. Школьная. Стоимость реализации проекта – 3,7 млн. рублей.

В настоящее время продолжаются конкурентные процедуры по определению подрядчиков в других поселениях, а также подрядчиков, которые выполнят работы по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного назначения.

В КонаковЕ продолжаются работы

по установке нового игрового комплекса



У Дворца спорта «Дельфин» продолжается подготовка площадки для установки игрового комплекса «Ладья Афанасия Никитина».

Сертификат на её установку был вручен правительством Тверской области в 2019 году к Дню города.

Конкурентные процедуры на поставку и монтаж игрового комплекса выиграла фирма ООО «Оптима». В настоящее время подрядчиком подготовлено бетонное основание, на которое будет уложена резиновая крошка перед установкой площадки.

Новый игровой комплекс будет включать в себя:

- качели;

- качели-балансир;

- лабиринт;

- качалки на пружине;

- лавочки.

Также на площадке установят освещение и видеонаблюдение.

Напомним, что предыдущая площадка демонтирована в связи с высоким износом игрового оборудования.

«Диалог Эпох»

В управлении образования Конаковского района подвели итоги дистанционного конкурса «Диалог эпох». Он проводился среди учащихся образовательных учреждений района и был посвящен 75-летию Великой Победы. Участникам необходимо было написать стих о войне и записать видео с его прочтением.

Учащиеся соревновались в четырех возрастных категориях. Свои работы представили ребята из:

- школ №1, №2, №8 и гимназии №5 города Конаково,

- школы №2 посёлка Редкино,

- школы деревни Ручьи,

- детско-юношеского центра Конаковского района.

В состав конкурсного жюри вошли сотрудники управления образования, ДЮЦ Конаковского района и ЦВР города Конаково.

- Все работы были яркие и эмоциональные. Очень проникновенно юные авторы читали свои стихотворные произведения, пытаясь понять, прочувствовать, что пришлось испытать людям старшего поколения за долгие годы войны. Кто-то пытался рассказать о чувствах людей в то нелёгкое время, кто-то – представить себя на месте солдат, а кто-то желал донести мысль о необходимости благодарной памяти о войне, - отметила заведующий отделом дошкольного, общего и дополнительного образования управления образования Любовь Кулиева.

Жюри предстояло оценить не только содержание произведения, но и исполнительское мастерство, сценическую культуру, творческий подход к прочтению.

Победителями и призерами районного литературно-поэтического дистанционного конкурса «Диалог эпох» стали:

В группе с 7 до 9 лет.

1 место: Юрий Володяев, 8 лет, МБОУ гимназия №5 г. Конаково.

В группе с 10 до 12 лет.

1 место: Маргарита Прокурова, 11 лет, МБОУ СОШ №2 п. Редкино.

2 место: Мария Жукова, 11 лет, МБОУ СОШ №8 г. Конаково.

3 место: Станислав Галынкин, 11 лет, МБОУ СОШ д. Ручьи.

В группе с 13 до 15 лет.

1 место разделили: Артем Царицын, 13 лет, МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района и Алина Чубукова, 13 лет, МБОУ СОШ №2 п. Редкино.

2 место: Валерия Савкина, 14 лет, МБОУ СОШ №8 г. Конаково.

3 место: Дмитрий Игнатов, 14 лет, МБУ ДО ДЮЦ Конаковского района.

В группе с 16 до 18 лет.

1 место: Кирилл Живов, 11 класс, МБОУ СОШ №2 г. Конаково.

Также в конкурсе приняла участие одна семья. Для них была учреждена дополнительная номинация «Стихи моей семьи»: Автор стихотворения - учитель Е.А.Чекмарева.

Исполнители: дети Савелий Сорокин, 14 лет; Леонид Сорокин, 6 лет.

В школе посёлка Радченко проведут капремонт

кровли стоимостью почти 7 миллионов

В 2020 году администрация Конаковского района подавала заявку на участие в конкурсном отборе по предоставлению из областного бюджета Тверской области бюджетам муниципальных образований субсидий на укрепление материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций на 2020-2022 годы по направлениям:

1) замена оконных блоков (МБОУ СОШ п. Радченко – доля софинансирования 32,2 процента);

2) капитальный ремонт кровель (МБОУ СОШ п. Радченко – доля софинансирования 30,2 процента).

По результатам конкурсного отбора заявки на софинансирование замены оконных блоков и капитальный ремонт кровли МБОУ СОШ п. Радченко удовлетворены не были.

В связи с вышеизложенным администрацией Конаковского района принято решение о выделении денежных средств из бюджета района на ремонт кровли. Стоимость ремонтных работ составит 6771 300 рублей. Кровлю отремонтируют летом.



Природоохранная

прокуратура информирует

Тверской межрайонной природоохранной прокуратурой проведена проверка по обращению депутата Законодательного собрания Тверской области в интересах жителей Московского района г. Твери, в ходе которой в деятельности ОАО «Мелькомбинат» установлены нарушения природоохранного законодательства в части пользования водным объектом – р. Волгой в отсутствие разрешительной документации.

Предприятием с 2017 года осуществлялся незаконный забор воды из водного объекта, находящегося в федеральной собственности, в отсутствие заключенного договора водопользования, в связи с чем межрайпрокуратурой в адрес руководителя предприятия в августе 2019 года внесено представление, требования которого исполнены не были.

С целью устранения нарушений закона прокурором в Московский районный суд г. Твери направлено исковое заявление об обязании ОАО «Мелькомбинат» запретить деятельность, связанную с забором (изъятием) водных ресурсов из р. Волги до заключения договора водопользования с уполномоченным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

14 мая 2020 года решением Московского районного суда г. Твери исковые заявления Тверского межрайонного природоохранного прокурора удовлетворены в полном объеме.

Указанное судебное решение не вступило в законную силу.

Подготовила Ирина Третьякова