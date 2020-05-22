Создание Дворца бракосочетания в Твери планируется завершить в 2020 году

До конца 2020 года в Твери планируется завершить строительные работы в здании Дворца бракосочетания. Об этом 28 мая сообщил Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь.

«В этом году наш ЗАГС готовится к открытию. Определено место – это наш бывший автовокзал, историческое здание. Планируем там также обеспечить доступность для маломобильных людей. В целом до осени планируем успешно завершить проект», - сказал Игорь Руденя.

Работы будут проводиться в комплексе с благоустройством площади перед Дворцом, устройством тротуаров и гранитной отмосткой здания.

На первом этаже Дворца запланированы три зала, где смогут одновременно проводиться торжественные церемонии заключения брака, а также комнаты жениха и невесты, кабинеты для оформления документов. Один из залов будет приспособлен для маломобильных граждан.

Наличие трёх залов позволит увеличить число регистраций семейных пар и проводить церемонии в качественно новой торжественной обстановке.

На втором этаже здания разместится четвёртый зал, в котором будут проходить торжественные регистрации новорождённых, чествование юбиляров семейной жизни, вручение медали «За любовь и верность» и другие торжественные мероприятия.

Во время программы в эфир вышла молодая семья Ткачевых из Твери, которые зарегистрировали свой брак в апреле 2020 года. Глава региона поздравил новобрачных.

«Желаем новой молодой семье успехов и счастья, чтобы в будущем она стала большой. И чтобы наша тверская земля всегда была для вас родной», - пожелал Игорь Руденя.

С января по апрель текущего года в Тверской области официально зарегистрировали свои отношения 1620 супружеских пар. В сложившейся эпидемиологической ситуации большинство молодожёнов не стали переносить регистрацию отношений на более позднюю дату, несмотря на ограничения. Сейчас церемонии бракосочетания проводятся только при участии новобрачных, без свидетелей и гостей.

В частности, в Твери на сегодняшний день зарегистрировано 348 браков, порядка 40 пар приняли решение о переносе бракосочетания на более поздний период.

Пресс-служба Правительства Тверской области