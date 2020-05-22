Игорь Руденя в прямом эфире ответил на вопросы по актуальным темам

28 мая Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь ответил на актуальные вопросы, связанные с жизнью региона в нынешних условиях, а также рассказал о ситуации с коронавирусом.

Разговор начался с одной из главных тем уходящей недели - проведение в Верхневолжье памятных мероприятий 24 июня 2020 года – в этот день Президент РФ Владимир Путин назначил Парад Победы.

«От всех жителей Тверской области хотел бы поблагодарить Президента РФ за принятое решение. У нас пройдут парады в двух городах воинской славы – Твери и Ржеве. В этом году будут особые парады. При этом не забываем о соблюдении мер профилактики распространения коронавирусной инфекции», - сказал Игорь Руденя.

В прямом эфире глава региона обратился с напутствиями к выпускникам школ, для которых завтра, 29 мая, завершится этот непростой учебный год.

«Хотелось бы пожелать, чтобы наши дети были трудолюбивыми, порядочными людьми, достойными гражданами Российской Федерации, чтобы помнили своих учителей. Важно, чтобы они помнили, что они живут в великой стране и что именно они сами авторы своего будущего», - обратился к выпускникам Губернатор.

29 мая в Верхневолжье пройдёт региональная акция: на телеканале «Тверской проспект – Регион» и в социальных сетях будет организована трансляция единого школьного видеоальбома, созданного из фотографий всех 11 классов Тверской области. В этом году в Тверской области 6096 одиннадцатиклассников. Последний звонок дадут лучшие выпускники каждого муниципалитета. Также в исполнении выпускников региона прозвучит песня «Когда уйдем со школьного двора».

Также Игорь Руденя сообщил, что в регионе ведётся подготовка к проведению единого государственного экзамена. 29 и 30 июня - пробные экзамены, 3 июля начнётся очный этап сдачи ЕГЭ.

«Всё к этому готово, есть все технические решения. Уверен, что всё пройдёт на высоком, качественном уровне и в безопасном режиме», - сказал Игорь Руденя.

Аудитории для сдачи экзамена продезинфицируют, в помещениях установят антисептики для обработки рук. Предусматривается обязательная термометрия всех участников и их рассадка с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров. Санитарные требования будут соблюдаться при доставке участников в пункты сдачи ЕГЭ из других населённых пунктов.

Приемные комиссии в колледжах начнут свою работу не позднее 20 июня 2020 года.

В связи с текущей ситуацией абитуриенты могут подать документы на поступление дистанционно по почте либо же в электронной форме, где такая возможность есть. Приём на обучение осуществляется по конкурсу, на основе среднего балла аттестата.

В ходе прямого эфира Игорь Руденя рассказал о реализации программы летней трудовой занятости подростков.

«Часть детей будут работать в бюджетной сфере, часть на промышленных предприятиях с соблюдением всех требований безопасности. Мы обязательно это обеспечим. Кроме того, есть крупные инвесторы в сельском хозяйстве – «Коралл», «Румелко Агро» и другие, которые уже сейчас готовы пригласить ребят на летнюю производственную практику. Уверен, что и через службу занятости, и напрямую через предприятия, можно будет ребятам устроиться на работу», - подчеркнул Игорь Руденя.

Целый блок вопросов был посвящён текущей ситуации с коронавирусом.

Игорь Руденя сообщил, что в Тверской области не отмечено случаев тяжёлого течения заболевания коронавирусной инфекцией среди детей и беременных женщин. Для лечения таких пациентов создана специальная госпитальная база. Большинство детей переносят заболевание в лёгкой форме либо бессимптомно, госпитализируются в обязательном порядке только малыши в возрасте до 3 лет.

Губернатор рассказал о мерах, которые предпринимаются в городе Кимры, где наблюдается один из самых высоких в тверском регионе показателей заболеваемости коронавирусной инфекцией.

«В городе проводится дезинфекция общественных пространств, будем и дальше проводить мероприятия по профилактике, при этом, не ограничивая экономическую активность населения. Сейчас проводим работы, в том числе, в Кимрской ЦРБ, закуплен новый томограф, ведётся ремонт помещения под установку. Будем максимально помогать. На первом плане - здоровье наших граждан», - отметил глава региона.

Как сообщил Игорь Руденя, сегодня в регионе идёт развёртывание дополнительного коечного фонда. Новый инфекционный госпиталь открылся на базе Тверского областного лечебно-реабилитационного центра. Игорь Руденя подчеркнул, что после спада эпидемии учреждение вернётся к профилю своей работы.

Особое внимание глава региона обратил на закупку дополнительного медицинского оборудования для таких учреждений.

«Важно, что до начала эпидемии мы сделали перезагрузку оборудования, закупили новые аппараты ИВЛ. Через месяц приходит ещё одна партия - порядка 100 аппаратов. После эпидемии мы все их распределим по учреждениям здравоохранения, для того, чтобы везде был резервный фонд этих аппаратов», - сказал Губернатор.

Также в регион поступают новые машины скорой медицинской помощи. Игорь Руденя сообщил, что 13 машин в ближайшее время будут переданы учреждениям здравоохранения.

Среди других тем - расширение мер поддержки медицинских и социальных работников, выдача патентов для иностранных граждан, открытие нового Дворца бракосочетания в Твери и другие.

В завершении эфира глава региона сообщил о продлении в Тверской области особого противопожарного режима.

«Планируем продлить режим ограничения, но пойдут же ягоды – а как можно жителям запретить собирать ягоды. Поэтому изменим режим на ограничение разжигания костров и другие мероприятия, которые могут нарушить противопожарную обстановку. Посещать леса, конечно, разрешим», - подчеркнул Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области