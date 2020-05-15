Жителей Верхневолжья приглашают принять участие в соцопросе

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Жителей Тверской области приглашают принять участие в социологическом исследовании, направленном на выявление возможных размеров денежных компенсаций морального вреда для конкретных ситуаций посягательств на жизнь и здоровье человека.
Опрос проводит Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству. Исследование необходимо для формирования соответствующих методических рекомендаций по оценке размера компенсации морального вреда.
Исследование проводится на сайте телеканала Совета Федерации «Вместе РФ» (www.vmeste-rf.tv/channel/kmv). Респондентам предлагается оценить размер возможной компенсации морального вреда как со стороны потерпевшего, так и позиции причинителя ущерба.
Пресс-служба Правительства Тверской области