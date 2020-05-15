Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 28 мая 2020 г.

Развертывание дополнительного коечного фонда обсуждалось на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции в Тверской области, которое 28 мая провел Губернатор Игорь Руденя.

- В Верхневолжье в рамках первого, второго и третьего этапов развёрнуто 1660 коек госпитального инфекционного фонда, в том числе 1342 с кислородом. В больнице скорой медицинской помощи, Ржевской и Вышневолоцкой ЦРБ планируется дополнительно создать еще 520 коек.

- Медицинские организации обеспечены резервными источниками питания. Их использование позволит в случаях отключения электричества автоматически переключать систему электроснабжения на резервный источник. Такими установками обеспечены областная клиническая больница, больницы №6 и №1, Калининская, Конаковская ЦРБ, медико-санитарная часть в Удомле и другие учреждения, где развернуты инфекционные койки.

- Организована поставка в регион 231 аппарата ИВЛ, в медицинские учреждения поставлен 61 аппарат. Организации здравоохранения обеспечиваются лекарствами и медицинскими изделиями, сформирован неснижаемый 2-хнедельный запас средств индивидуальной защиты.

- Министерство промышленности и торговли Тверской области продолжает еженедельный мониторинг по 67 наименованиям продовольственных и непродовольственных товаров. В торговых сетях приемка товара от поставщиков осуществляется ежедневно в соответствии со спросом. Дефицита товаров нет, динамика цен стабильная.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 52 новых случая коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1476 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровели 58 человек. Всего 983 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 471 зараженный изолирован, находится под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 22 человека с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований. На коронавирус в регионе обследовано 60270 человека, за последние сутки – 1627.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области