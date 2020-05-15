Медикам Тверской области передана благотворительная помощь – 20 тысяч комплектов средств индивидуальной защиты

Благотворительная помощь в виде 20 тысяч медицинских комплектов передана инфекционным госпиталям и другим медицинским учреждениям Тверской области. Медикам, которые работают с пациентами с коронавирусной инфекцией, направлены средства индивидуальной защиты (СИЗ) - респираторы, защитные костюмы, очки, бахилы и перчатки.

Комплекты поступили в рамках заключенного при поддержке Правительства региона соглашения о сотрудничестве Фонда Твери и Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко.

Тверская область в числе 9 субъектов страны вошла в новую программу Фонда Тимченко «Фонд плюс регионы». Верхневолжье стало первым регионом, медики которого получили благотворительную помощь.

6000 единиц средств индивидуальной защиты доставлено в городскую больницу №6.

«Нашей больнице переданы бахилы и защитные костюмы - они соответствуют всем необходимым требованиям, их использование разрешено в особо опасных условиях, при работе с инфекциями. Ежедневно у нас около 100 сотрудников работают в «красной» зоне. В среднем потребность в защитных костюмах в учреждении составляет 200-300 единиц в день», - рассказал главный врач 6-й горбольницы Владимир Удалов.

1000 СИЗ передано тверской станции скорой медицинской помощи.

«Благодарны за поддержку. Решением Губернатора теперь все наши бригады получили статус инфекционных. Поэтому средства индивидуальной защиты очень востребованы. Всего у нас трудится около 300 человек, а также 170 водителей, ежедневно порядка 100 человек работают на вызовах», - рассказал главный врач станции Константин Маслов

До 400 защитных костюмов – ежедневная потребность в Конаковской центральной районной больнице. Учреждению передано 1000 СИЗ.

«В Конаковской ЦРБ и ее подразделениях на работу с пациентами с коронавирусом мобилизовано свыше 260 медиков. Они работают в инфекционном и провизорном госпиталях, на скорой помощи, в амбулаторно-поликлиническом звене, офисах врачей общей практики», - отметил главный врач организации Дмитрий Орлов.

Средства индивидуальной защиты также направлены областной клинической больнице, Калининской, Зубцовской и Нелидовской ЦРБ, 1-й городской больнице.

Как сообщила директор Фонда Твери, который является членом коалиции «Забота рядом», созданной при поддержке Фонда Тимченко и альянса «Серебряный возраст», Юлия Саранова, планируется, что Тверская область также получит благотворительную помощь на приобретение продуктовых наборов нуждающимся и «банок Боброва» – аппаратов, необходимых для подачи кислорода.

Знаковыми в период борьбы с коронавирусом мероприятиями объединений стали акция взаимопомощи #МыВместе и благотворительный марафон #ЗАБОТАРЯДОМ. Волонтеры доставляют продуктовые наборы пожилым людям с невысоким уровнем доходов, многодетным малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам, маломобильным гражданам, в социальные и медицинские учреждения.

«Хочу поблагодарить наших волонтеров. Это движение в Тверской области всегда было на высоте», – отметил глава региона Игорь Руденя в ходе одного из прямых эфиров на телеканале «Россия 24».

За время действия акции было доставлено более 20 тонн продуктовых наборов нуждающимся в поддержке людям.

Пресс-служба Правительства Тверской области