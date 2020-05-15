Губернатор Игорь Руденя обсудил с председателем Совета директоров ГК «Агранта» Сергеем Бачиным реализацию проекта в Завидово

28 мая Губернатор Игорь Руденя провёл рабочую встречу с председателем Совета директоров группы компаний «Агранта», председателем Совета директоров ООО «Завидово Девелопмент» Сергеем Бачиным. Обсуждался ход реализации инвестиционного проекта «Волжское море» на территории особой экономической зоны «Завидово».

Реализация проекта, начатого в регионе в 2019 году, продолжается и в текущей эпидситуации.За счет федеральной субсидии общим объёмом 330,8 млн рублей в Завидово построен водозаборный узел со станцией водоподготовки для водоснабжения объектов туристско-рекреационного кластера «Волжское море», завершено строительство пешеходного моста через реку Дойбица.

««Волжское море» объединяет также ряд объектовв городах Кимры, Кашин, Калязин. В Твери это строительство пешеходного моста через Тьмаку. Важно продолжить на высоком качественном уровне реализовывать проекты, которые в дальнейшем помогут нашей экономике быть на достойном уровне», – считает Губернатор Игорь Руденя.

Транспортно-пересадочный узел, который объединит водный, железнодорожный и автомобильный транспорт, является ключевым объектом кластера «Волжское море». Он станет отправной точкой для путешествий по Волге и акватории Московского моря.

В 2020 году началось строительство комплекса обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Волжское море» на территории особой экономической зоны «Завидово» для обслуживания туристических судов в устье реки Шоша.

К концу 2022 года в устье реки Шоша должны построить причальные сооружения, создать акваторию порта, укрепить берег, устроить наружные инженерные сети (электроснабжения, теплоснабжения, водоотведения, газоснабжения), а также построить подъездную автомобильную дорогу и парковку транспорта.Речной порт сможет принимать более 2000 пассажиров в сутки.

На создание обеспечивающей инфраструктуры кластера всего будет направлено более 1,2 млрд рублей, из них 84% - средства федерального бюджета, 16% - областного. Финансирование предусмотрено в рамках соглашения между Правительством Тверской области и Федеральным агентством по туризму, которое было подписано в 2019 году.

В ходе встречи были затронуты вопросы газоснабжения и электроснабжения строящихся объектов инвестпроекта. В частности, Игорь Руденя поручил профильному ведомству рассмотреть возможностьреконструкции старой или строительства новой электрической подстанции для увеличения мощностей.

Речь шла также о развитии туристической отрасли в регионе, участии социально-ответственного бизнеса в улучшении социальной инфраструктуры Конаковского района. Так, в деревнеМокшино Конаковского района строится новый корпус школы, благодаря чему после завершения работ кабинеты начальных и старших классов будут размещены в отдельных зданиях. Также обсуждались вопросы, связанные с предоставлением учителям служебного жилья, модернизацией Конаковской ЦРБ.

Кластер «Волжское море» Игорь Руденя представил Президенту России Владимиру Путину на встрече в декабре 2018 года. Предполагается, что реализация проекта позволит к 2025 году увеличить туристический поток в Тверскую область более чем на 45%, а также обеспечить стабильные налоговые поступления в региональный бюджет.

В настоящее время в Конаковском районе Тверской области развивается всесезонный курорт. Инфраструктурный и жилой комплексы проекта включают гостиницы, апартаменты, кемпинги, центр спортивных и водных развлечений и парк развлечений, конгресс-холл, аэропарк, центр обслуживания маломерных судов и другие объекты. Предполагается развитие зоны до 2030 года с поэтапным вводом объектов в эксплуатацию. Уже принимают туристов гостиницы и апарт-отель, открыт природный парк «Ямской лес», яхт- и гольф-клубы, спортивный центр. Общий объем инвестиций – порядка 35 млрд рублей.





Пресс-служба Правительства Тверской области