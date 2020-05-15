Поздравление Губернатора Тверской области Игоря Рудени с окончанием учебного года

Дорогие выпускники!

Поздравляю вас с окончанием учёбы в школе! Этот день навсегда останется для вас одним из самых замечательных дней в вашей жизни. Вы прощаетесь со школой, которая дала вам знания и подарила хороших и верных друзей.

В этом году праздник последнего звонка проходит не совсем в обычном формате. Но, несмотря на это, вы все испытываете добрые и искренние чувства друг к другу. Впереди у вас достижение новых целей и покорение новых вершин.

В своей жизни никогда не забывайте своих учителей и то, чему они учили вас. Это любовь к родной школе, желание найти свое призвание в жизни и принести пользу Родине.

Главное – всегда оставаться порядочными и трудолюбивыми людьми, и быть достойными гражданами нашей великой России.

Хочу поблагодарить всех учителей и работников образования Тверской области за благородный труд и высочайший профессионализм.

Дорогие наши выпускники!

Выдающийся учёный Дмитрий Иванович Менделеев сказал: «Вся гордость учителя в учениках». Убеждён, что ваши учителя, наставники и родители будут всегда гордиться вами.

Вы – будущее великой России. Уверен, что у вас всё получится!

Желаю вам успехов и реализации всех намеченных планов!

В добрый час!

Губернатор

Тверской области И.М. Руденя