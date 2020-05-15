В Тверской области введен специальный налоговый режим для самозанятых граждан

28 мая Законодательное Собрание Тверской области приняло закон о введении в регионе специального налогового режима «Налог на профессиональный доход». Он разработан по инициативе Губернатора Игоря Рудени и направлен на поддержку самозанятых жителей Верхневолжья.

Новый налоговый режим начнёт действовать с 1 июля 2020 года. Реализация проекта позволит гражданам легально зарабатывать без рисков получить штраф, а также пользоваться мерами государственной поддержки для предпринимателей.

«Появление специального налогового режима даст возможность нашим гражданам устойчиво пройти сложный эпидемиологический период и внести свой вклад в укрепление нашей региональной экономики», - отметил Губернатор Игорь Руденя на заседании Президиума Правительства Тверской области, где обсуждался проект.

Самозанятые жители Верхневолжья, которые перейдут на специальный налоговый режим, вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% - при предоставлении услуг юридическим лицам.

В настоящее время в Тверской области порядка 4 тысяч жителей региона относятся к самозанятым. Это физические лица и индивидуальные предприниматели, которые оказывают услуги, не имея наёмных работников. В числе видов деятельности — сдача недвижимости в аренду, репетиторство, продажа продукции собственного производства, косметологические услуги на дому, фото- и видеосъёмка, другие виды. При этом годовой доход самозанятого не должен превышать 2,4 млн рублей.

Регистрация в качестве самозанятого и переход на специальный налоговый режим максимально просты. Необходимо установить на мобильное устройство приложение «Мой налог» от Федеральной налоговой службы», зарегистрироваться по паспортным данным или через личный кабинет налогоплательщика-физического лица.

При фиксации расчётов потребуется указать стоимость и название услуги, указать категорию покупателя (физическое или юридическое лицо). Формирование чека и отправка данных в ФНС будет осуществляться автоматически. Также доступна возможность автоматического списания налоговых платежей по ставке 4 или 6% с банковского счёта самозанятого гражданина.

Пресс-служба Правительства Тверской области