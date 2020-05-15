В медучреждениях Тверской области установят новые МРТ и КТ

В Тверской области 24 млн рублей из регионального бюджета направят на ремонт помещений под закупаемое медицинское оборудование и ремонт компьютерных томографов. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Под установку магнитно-резонансной томографии капитальный ремонт кабинетов будет проведён в Областной клинической больнице. В Клинической больнице скорой медицинской помощи отремонтируют помещение для установки компьютерного томографа.

Сегодня КТ играют важную роль в диагностике коронавирусной инфекции, позволяют медикам максимально точно поставить диагноз пациенту - наличие коронавирусной инфекции или внебольничная пневмония.

Большинство томографов установлены в помещениях, находящихся в зданиях больниц. На одном из недавних заседаний рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции Губернатор Игорь Руденя выступил с инициативами по повышению эффективности диагностики коронавирусной инфекции.

«Предложили проанализировать наличие в регионах компьютерных томографов, их техническое состояние. А также предложили федеральному центру рассмотреть возможность увеличения финансирования на приобретение томографов в субъектах России, на создание и установку отдельных модульных конструкций для размещения КТ», - отметил Игорь Руденя.

По словам Игоря Рудени, установка отдельных модульных конструкций позволит развести потоки, избежать возможного перекрестного заражения. Создание таких модульных конструкций могут обеспечить отечественные производители, в том числе Тверской области. Подобные установки активно используются в регионе для создания фельдшерско-акушерских пунктов.

В Тверской области за счет собственных ресурсов в настоящее время приобретаются томографы для городской больницы № 6 г. Твери, Вышневолоцкой, Калининской и Кимрской ЦРБ. Также готовятся помещения для установки КТ.

Пресс-служба Правительства Тверской области