В ряде муниципалитетов Тверской области все бригады скорой помощи получат статус инфекционных

В муниципальных образованиях Тверской области, где зафиксировано наибольшее количество случаев коронавирусной инфекции, а также являющихся межрайонными центрами обслуживания пациентов, все бригады скорой медицинской помощи получат статус инфекционных. Такое решение принято на заседании Бюджетной комиссии региона, которое 27 мая провел Губернатор Игорь Руденя.

«Повышенные надбавки должны выплачиваться прежде всего тем медикам, кто работает на передовой борьбы с коронавирусом», - подчеркнул при обсуждении вопроса Игорь Руденя.

Полностью инфекционными станут бригады скорой медицинской помощи в Твери, Кимрах, Конаковском районе, Ржеве, Торжке, Вышневолоцком городском округе, Нелидовском и Бежецком районах. В остальных муниципалитетах количество инфекционных бригад зависит от эпидемиологической ситуации.

Присвоение статуса инфекционных означает, что сотрудникам, работающим в таких бригадах, будут выплачиваться повышенные стимулирующие надбавки, которые введены в период сложной эпидемиологической ситуации Президентом России Владимиром Путиным.

В целом дополнительные выплаты в Тверской области коснутся более тысячи сотрудников указанных служб, на эти цели будет направлено порядка 28 млн рублей.

В тверском регионе уже в полном объеме выплачены стимулирующие доплаты медикам за апрель. В целом их получили более 2500 работников 50 медицинских организаций региона. Всего на эти цели предусмотрено почти 317 млн рублей, из них более 303 млн рублей - средства федерального бюджета, 6,4 млн рублей – областного. За счёт региональных средств установлены выплаты врачам-реаниматологам (20 тыс. рублей), водителям скорой помощи (5 591 рубль).

Также средства регионального бюджета направлены на обеспечение медработников горячим питанием, это более 7,3 млн рублей. Кроме того, регион обеспечивает проживание медиков в гостиницах.

Пресс-служба Правительства Тверской области