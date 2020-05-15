Новые онлайн-проекты подготовили учреждения культуры Тверской области для детей и взрослых

Тверские учреждения культуры продолжают онлайн-программы для детей и взрослых. Областной Центр детского и семейного чтения им. А.С. Пушкина реализует виртуальный проект «Смотри книгу», призванный популяризировать литературу и чтение через кино, приобщать детей и подростков к мировому культурному достоянию.

В рамках проекта «Смотри книгу» ежедневно на сайте библиотеки доступны к просмотру экранизации детских литературных произведений, посвященные самому любимому времени всех ребят - летним каникулам. Представленные художественные фильмы сняты по мотивам произведений известных детских авторов Н.Носова, В.Голявкина, Л.Кассиля и других.

График показов опубликован на сайте http://www.asplib.ru/.

Кроме того, с 25 по 31 мая в рамках областного антинаркотического месячника на сайте Центра транслируются тематические ролики, памятки и плакаты.

Тверская областная картинная галерея на своих страницах в социальных сетях предлагает любителям искусства новые выставки и культурные проекты.

28 мая представлен проект «Искусствоведение: исследования и открытия», посвященный подвигу благоверного князя Михаила Ярославича Тверского в картинах. 29 мая – виртуальная выставка «Непокоренные: художники творческого объединения «Боевой карандаш» в собрании Тверской областной картинной галереи». В рамках проекта «Арт дня» можно посмотреть «Альбом костюмированного бала в Зимнем дворце в феврале 1903 года» и произведение А.Ф. Пахомова «Лето. Песчаный откос».

30 и 31 мая представлены видеозарисовка «И.И. Левитан. Портрет Панафидина», скульптура И.Г.Фрих-Хара «Старый город», работа А.А. Пластова «Первый снег», виртуальная выставка «Тверская губерния в фотографии».

Онлайн-программы продолжает Театр юного зрителя. До 31 мая реализуется проект «Сказки нашего театра» - произведение «Снежная королева». ТЮЗ также проводит мастер-классы по сценической речи и движению.

Пресс-служба Правительства Тверской области