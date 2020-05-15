В Тверской области выделено порядка 15 млн рублей для обеспечения проживания, питания и доставки медиков, работающих в инфекционных госпиталях

Более 14,9 млн рублей из регионального бюджета будет направлено на обеспечение доставки, проживания и питания медицинских специалистов в гостиницах на время их работы в инфекционных госпиталях. Соответствующее решение принято 27 мая на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое провёл Губернатор Игорь Руденя.

Кроме того, введено новое направление поддержки – обеспечение проживания, питания и доставки к месту работы сотрудников домов ребёнка. На эти цели будет направлено порядка 5,4 млн рублей. Будет обеспечено проживание в гостиницах работников Тверского дома ребенка «Теремок», Вышневолоцкого дома ребенка «Солнышко», Кашинского и Конаковского домов ребенка.

Как подчеркнул Игорь Руденя, для медицинских работников и сотрудников социальных учреждений в Тверской области будут созданы все необходимые условия, чтобы минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции в учреждениях с круглосуточным пребыванием людей и в семьях медиков.

Все медицинские работники Верхневолжья, оказывающие помощь пациентам с коронавирусом, получили стимулирующие выплаты в установленные сроки. Это 2505 работников 50 медицинских организаций региона. Также выплачены региональные надбавки для врачей-реаниматологов и водителей скорой помощи — 20 тыс. рублей и 5591 рублей соответственно.

Перед Минздравом Тверской области и руководителями медицинских учреждений глава региона поставил задачу в течение мая по максимуму произвести стимулирующие выплаты до 1 июня, не дожидаясь дня зарплаты. Всего на эти цели предусмотрено 316,8 млн рублей из федерального и областного бюджетов, в том числе на обеспечение медработников горячим питанием – более 7,3 млн рублей.

Стимулирующие выплаты получают врачи-реаниматологи – 80 тыс. рублей из федерального и 20 тыс. рублей из регионального бюджета, врачи других специальностей – от 80 тыс. рублей, медсестры – от 50 тыс. рублей, младший медицинский персонал – от 25 тыс. рублей. Сотрудники скорой помощи, работающие с коронавирусной инфекцией, также получают надбавки: врачи – 50 тыс. рублей, средний и младший медицинский персонал, водители – 25 тыс. рублей.

Для всех остальных сотрудников скорой медицинской помощи, лабораторий, медработников, оказывающих первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях, предусмотрены стимулирующие выплаты за 1 смену, в течение которой была оказана медицинская помощь хотя бы одному больному. Для врачей и биологов – 22365 рублей; для фельдшеров и среднего медперсонала - 11182 рублей, для фельдшеров (медицинских сестёр) по приёму вызовов бригад скорой помощи и водителей скорой помощи – 5591 рубль.

Для сотрудников лечебных учреждений, где организованы провизорные койки, предусмотрены выплаты за весь период работы с 1 апреля 2020 года: для врачей – 27956 рублей, для среднего медперсонала – 13978 рублей, младшего медперсонала – 8387 рублей.

Специальные федеральные доплаты за особые условия труда и дополнительную нагрузку предусмотрены также для социальных работников. В Тверской области их получат более 970 сотрудников стационарных организаций социального обслуживания.

Накануне, 26 мая, на заседании Бюджетной комиссии под председательством Губернатора Игоря Рудени было принято решение за счет регионального бюджета увеличить выплаты сотрудникам учреждений, где не выявлена коронавирусная инфекция, до размера выплат, полагающихся работникам учреждений, где выявлен COVID-19.

Пресс-служба Правительства Тверской области