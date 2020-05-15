Сегодня, 28 мая Губернатор Игорь Руденя ответит на актуальные вопросы в прямом эфире телеканала «Россия 24» Тверь

28 мая в 21:00 Губернатор Игорь Руденя в прямом эфире на телеканале «Россия 24» Тверь ответит на самые актуальные вопросы жителей Тверской области.

Как в Тверской области будет организован парад Победы? Повлиял ли коронавирус на статистику заключения браков в регионе и когда откроется новый Дворец бракосочетания? Как будет организована летняя занятость детей и будут ли сняты ограничения на посещения лесов и охоту в регионе?

Вопросы для эфира с главой региона формулируются на основе обращений граждан и тем, обсуждаемых жителями области в социальных сетях.

Интервью с Губернатором выходят на телеканале «Россия 24» Тверь еженедельно на протяжении всего периода ограничительных мер в связи с коронавирусом. 28 мая будет уже восьмой прямой эфир главы региона. Первый состоялся 3 апреля.

Пресс-служба Правительства Тверской области