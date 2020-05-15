Игорь Руденя поздравил со столетием ветерана Великой Отечественной войны Фаину Николаевну Терентьеву

27 мая 100 лет исполнилось жительнице Твери, ветерану Великой Отечественной войны Фаине Николаевне Терентьевой. С юбилеем Фаину Николаевну по телефону поздравил Губернатор Игорь Руденя.

«Ваша биография - это яркий пример преданности своей земле, любви к своему народу. Вы родились в Верхневолжье, работали воспитателем в детском саду. Потом пошли на фронт, в октябре 45-го вернулись на родину. После войны продолжили работать и воспитали не одно поколение тверичан. Гордимся, что у нас есть такие выдающиеся граждане. Спасибо вам огромное», - сказал Игорь Руденя.

Фаина Николаевна поблагодарила Губернатора за поздравление, а также за подарки к дню рождения.

Фаина Николаевна родилась в 1920 году в Рамешковском районе Тверской области в семье учителей, работала воспитателем в детском саду. В 22 года была мобилизована на фронт. В составе 262-й стрелковой Демидовско-Хинганской Краснознаменной ордена Суворова дивизии приёмщиком полевой почты прошла от Белоруссии до Кенигсберга, и затем – до Порт-Артура в Китае. В ходе одной из бомбёжек Фаина Николаевна получила ранение - осколок так и остался у неё в ноге. После войны продолжила работу воспитателем в детском саду.

В честь юбилея для Фаины Николаевны подготовлен праздничный концерт – под окнами дома ветерана духовой оркестр МДК «Химволокно» исполнил песни её молодости. Фаине Николаевне также передали подарки от региональной и муниципальной властей.

Журналисты холдинга ГАУ РИА «Верхневолжье» подготовили спецвыпуск газеты «Калининская правда», в котором опубликованы поздравления для Фаины Николаевны и очерк о ее жизни.

Пресс-служба Правительства Тверской области