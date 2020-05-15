В Твери открыт новый инфекционный госпиталь для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией

27 мая на базе Тверского областного клинического лечебно-реабилитационного центра начал работать новый инфекционный госпиталь для лечения пациентов скоронавирусной инфекций. Для этого было переоборудовано отдельно стоящее здание стационара.

Сейчас в Тверской области идет третий этап развёртывания дополнительных специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусом. В рамках реализации четырёх этапов планируется создать более 2000 дополнительных мест.

По словам Губернатора Игоря Рудени, работа по развёртыванию дополнительного коечного фонда синхронизирована с задачами, поставленными Президентом РФ.

Новый госпиталь рассчитан на 200 коек, из которых 195 оборудованы подачей кислорода. Корпус разделен на «красную» и «зеленую» зоны, переход между ними осуществляется через шлюз. В процессе реконструкции и подготовки корпуса к приему инфекционных больных были установлены кислородный газификатор, а также резервный источник электропитания, который позволит госпиталю в случае перебоев с электричеством продолжить работу в штатном режиме. На территории центра оборудована специально отведенная площадка для дезинфекционной обработки машин скорой медицинской помощи, куда они направляются сразу после передачи больного в стационар.

Для работы в госпитале задействовано порядка 100 сотрудников, часть из которых уже имеет опыт работы в инфекционном госпитале Областной клинической больницы. Другая часть – это врачи, средний и младший медперсонал реабилитационного центра, которые перешли на работу в инфекционный госпиталь.

«За первые пять часов работы в новый госпиталь привезли трех первых пациентов, у которых по результатам КТ подтверждена «ковидная» пневмония, - рассказал главный врач Областного клинического реабилитационного центра Александр Старцев. - Здесь они будут получать все необходимое лечение. Открытие нашего госпиталя даст возможность немного разгрузить другие стационары, которые работают с этой категорией пациентов, и постепенно вернуться к обычному темпу работы».

На период работы инфекционного госпиталя временно сокращено оказание стационарной реабилитационной помощи. Пациенты, находившиеся на стационарном лечении, прошли полный курс реабилитации и были выписаны. Прием врачей на базе поликлиники реабилитационного центра сохранен по всем направлениям. На базе поликлиники продолжают работу два дневных стационара для оказания помощи детям и взрослым.

В настоящее время в регионе инфекционные койки открыты в Калининской ЦРБ, областной клинической больнице, городских больницах №6 и №1, в Центральной медико-санитарной части №141 ФМБА России в Удомле, Конаковской, Нелидовской, Зубцовской ЦРБ.

В рамках третьего и четвёртого этапов планируется задействовать кроме областного клинического лечебно-реабилитационного центра, Кашинскую, Андреапольскую, Лихославльскую ЦРБ и ряд других медицинских учреждений.

Пресс-служба Правительства Тверской области