В Тверской области, занимающей первое место в России по племенному пушному звероводству, выделят дополнительные средства на поддержку зверохозяйств

В Тверской области на 27 млн рублей увеличено финансирование на поддержку племенного животноводства. Решение одобрено на заседании Бюджетной комиссии региона под руководством Губернатора Игоря Рудени.

С учётом дополнительных средств общий объём субсидий на сохранение племенного поголовья сельскохозяйственных животных в этом году составит порядка 96 млн рублей: более 57 млн рублей из федерального, свыше 38 млн из регионального бюджета.

Поддержку получат 13 племенных хозяйств, входящих в перечень Министерства сельского хозяйства России, которые работают в Калининском, Зубцовском, Пеновском, Бежецком, Конаковском, Торопецком районах, Кашинском городском округе.

Особое внимание на заседании было уделено поддержке племенного пушного звероводства. По этому направлению Тверская область занимает первое место в России, на долю региона приходится 27% от всего маточного поголовья пушных зверей в стране.

«Для региона очень важно не снизить поголовье в племенном пушном звероводстве. Это сохранение положения на рынке и рабочих мест на предприятиях», - подчеркнул Игорь Руденя.

Увеличение субсидий для зверохозяйств позволит не привлекать дополнительные кредитные ресурсы, погасить существующую задолженность по заработной плате, а также задолженность перед поставщиками кормов и ветпрепаратов.

Поддержку планируется направить четырем зверохозяйствам, где работает 449 человек. Это ООО «Меха», ООО «Новые меха» и ООО «Звероплемзавод «Савватьево» в Калининском районе, ООО «Зверохозяйство «Знаменское» в Торопецком районе. Общий объем субсидий составит свыше 35,2 млн рублей.

Звероводство и ещё 10 видов деятельности вошли в региональный список отраслей экономики, которые в настоящее время оказались в зоне риска и получат дополнительную поддержку.

Задачу обеспечить сохранение и развитие бизнес-процессов на территории Верхневолжья поставил Губернатор Игорь Руденя. 26 мая на заседании регионального Правительства приняты дополнительные меры поддержки предпринимателей. Это субсидирование части затрат по налогу на имущество для организаций гостиничного бизнеса, субсидии по налогу на имущество для торговых центров, которые предоставили скидки своим арендаторам.

Кроме того, с 1 июля в регионе планируется ввести специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» для самозанятых жителей Верхневолжья.

На данный момент общий объём средств господдержки – более 2 млрд рублей: свыше 1,5 млрд – в рамках федеральных мер, порядка 475 млн рублей – по региональным программам.

Пресс-служба Правительства Тверской области