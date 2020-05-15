Жители Тверской области могут принять участие во Всероссийской акция «Зеленая весна», которая продлена до сентября 2020 года

VII Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» продлен в субъектах страны до 30 сентября 2020 года. Решение принято в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой. Экологические мероприятия и природоохранные акции в рамках федерального марафона начнутся после отмены ограничительных мер на проведение массовых мероприятий в стране.

Сейчас ряд мероприятий организован с учетом ограничений и необходимых требований безопасности.

До 30 сентября 2020 года проводится II творческий конкурс «Я – участник «Зеленой Весны». Принять в нем участие приглашают жителей Тверской области. Его участникам предлагают вместе с семьёй или соседями привести в порядок двор своего дома. Кроме того, можно сделать домашний «огород на окне», позвать друзей для уборки любимого места отдыха - парка, сквера, площадки.

Главное условие - соблюдение необходимых профилактических мер: использование масок и перчаток при работе на улице, проведение работ с соблюдением безопасной дистанции, небольшими группами.

После этого необходимо выложить фотографии с результатом совместного труда в социальных сетях с хештэгом #зелёнаявесна2020#Тверскаяобласть, прислать фото в Министерство природных ресурсов и экологии Тверской области – они будут опубликованы на странице ведомства.

С 16 марта до 30 сентября 2020 года также проводится эколого-патриотическая акция «Великая Победа и «Зеленая Весна»: гордимся прошлым – ответственны перед будущим», приуроченная к Году памяти и славы.

В рамках акции осуществляется сбор посланий потомкам в капсулу времени с ее последующим вскрытием 9 Мая 2045 года – в День празднования 100-летия Великой Победы. Единая платформа для подачи посланий создана на официальном интернет-сайте Всероссийского общества охраны природы voop-rf.ru.

Всероссийский экологический субботник «Зеленая Весна» - ежегодный проект, который реализуют Неправительственный экологический фонд имени В.И. Вернадского и Всероссийское общество охраны природы (ВООП). Информация о конкурсах представлена на сайте vesna.vernadsky.ru.

В 2019 году за активное участие во Всероссийском экологическом субботнике «Зеленая весна», вклад в охрану окружающей среды на федеральном уровне была отмечена станция юных натуралистов Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области