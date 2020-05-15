В Тверской области после коронавируса выздоровели 925 человек

posted by Максим Малахов on ср, 05/27/2020 - 11:58

 

 

         - По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции.

         - Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         - Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1424 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровело 26 человек. Всего 925 заболевших выздоровели и выписаны из больниц.  480 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         - 19 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь

515

Кимры

353

Конаковский район

155

Лихославльский район

117

Калининский район

41

Кимрский район                   

33

Рамешковский район  

31

Ржев          

23

Максатихинский район                 

18

Вышневолоцкий городской округ                  

17

Торжок     

14

Бежецкий район          

13

Старицкий район        

12

Зубцовский район                

11

 

Лесной муниципальный округ

8

Удомельский городской округ

7

Весьегонский муниципальный округ         

7

Бологовский район

5

Андреапольский муниципальный округ

5

Спировский район

4

Селижаровский район

4

Калязинский район              

4

Кашинский городской округ

4

 

Нелидовский городской округ

4

Кувшиновский район            

4

Торопецкий район      

2

Жарковский район

2

Торжокский район               

2

Осташковский городской округ

2

Западнодвинский район       

2

Сандовский район

1

Сонковский район

1

Фировский район

1

Краснохолмский район

1

Молоковский район                    

1

 

 

 

 

         - В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

         - На коронавирус в регионе обследовано 58584 человека, за последние сутки – 1758.

  В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

         Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.          

Пресс-служба Правительства Тверской области