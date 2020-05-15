В Тверской области после коронавируса выздоровели 925 человек

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 46 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1424 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровело 26 человек. Всего 925 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 480 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 19 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 515 Кимры 353 Конаковский район 155 Лихославльский район 117 Калининский район 41 Кимрский район 33 Рамешковский район 31 Ржев 23 Максатихинский район 18 Вышневолоцкий городской округ 17 Торжок 14 Бежецкий район 13 Старицкий район 12 Зубцовский район 11 Лесной муниципальный округ 8 Удомельский городской округ 7 Весьегонский муниципальный округ 7 Бологовский район 5 Андреапольский муниципальный округ 5 Спировский район 4 Селижаровский район 4 Калязинский район 4 Кашинский городской округ 4 Нелидовский городской округ 4 Кувшиновский район 4 Торопецкий район 2 Жарковский район 2 Торжокский район 2 Осташковский городской округ 2 Западнодвинский район 2 Сандовский район 1 Сонковский район 1 Фировский район 1 Краснохолмский район 1 Молоковский район 1

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 58584 человека, за последние сутки – 1758.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области