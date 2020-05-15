Тверская область готовит документы для лицензирования футбольного клуба «Тверь»

Тверская область готовится представить документы для лицензирования футбольного клуба «Тверь» в Российском футбольном союзе и участия в первенстве Профессиональной футбольной лиги. Вопросы, связанные с обеспечением деятельности клуба и развитием футбола в Верхневолжье обсуждались на совещании, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

В декабре 2019 года было принято решение о возрождении профессионального футбола в Тверской области. Договоренность о сотрудничестве в этом направлении была достигнута на встрече Губернатора Игоря Рудени с президентом профессионального футбольного клуба «Арсенал» (г. Тула) Гурамом Аджоевым. В апреле 2020 года в регионе создан футбольный клуб «Тверь». Название нового футбольного клуба определялось народным голосованием.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, одна из ключевых задач - создание современной инфраструктуры, необходимой для организации тренировочного процесса и официальных игр клуба.

В частности, на совещании обсуждались вопросы приведения в нормативное состояние стадиона «Юность» в Твери. В настоящее время на финальной стадии выполнение общестроительных работ на объекте по ремонту входной группы. Также отремонтированы раздевалки, душевые, санузлы, обустроен пресс-центр, полностью завершена установка системы видеонаблюдения.

Кроме того, планируется ремонт стадионов «Химик», «Центральный» и имени Вагжанова, строительство в областной столице футбольного манежа, реконструкция футбольной базы в поселке Эммаус. Все эти объекты планируют задействовать в тренировочных процессах, проведении состязаний.

На совещании Игорь Руденя обратил особое внимание на формирование тверской футбольной школы, воспитанники которой могли бы стать игроками профессионального клуба «Тверь».

«Сначала можем сформировать сборную команду игроков из разных городов, но затем нам нужна своя школа, чтобы растить ребят из муниципалитетов Тверской области. Должна быть создана система, чтобы ребята могли здесь, в Твери, тренироваться, жить и учиться», - сказал Игорь Руденя.

В Тверской области футбол является одним из самых популярных и массовых видов спорта. По итогам 2019 года футболом занималось более 32 тысяч человек, из них в спортивных школах – почти 4 тысячи человек. В регионе функционирует 180 футбольных полей с естественным покрытием и 17 стадионов. Тренерский штат составляет свыше 90 специалистов.

В футбольном сезоне 2019 года 6 команд областной спортивной школы олимпийского резерва участвовали в Первенстве России межрегиональной футбольной федерации «Золотое кольцо». Три команды стали бронзовыми призерами. Пять воспитанников СШОР по футболу в прошлом году стали бронзовыми призерами финального турнира первенства России по футболу среди юношеских сборных команд субъектов РФ и межрегиональных объединений федераций футбола РФС.

В регионе ведется работа по совершенствованию материально-технической базы для занятий футболом. В 2019 году Российским Футбольным Союзом СШОР по футболу присвоен статус «Детский футбольный центр», получена субсидия из федерального бюджета на приобретение инвентаря и оборудования. В Тверской области также продолжаются программы по установке мини-футбольных полей в городских и сельских поселениях.

Пресс-служба Правительства Тверской области