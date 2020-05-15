Медиастудии Тверской области стали призерами и лауреатами XI Всероссийского детско-юношеского кинофестиваля «Детское кино – детям!»

В Тверской области состоялся XI Всероссийский детско-юношеский кинофестиваль «Детское кино – детям!». В связи с ограничениями из-за эпидемиологической ситуации в этом году конкурсные просмотры проводились в закрытом режиме, в электронном виде. Всего на кинофестиваль была подана 121 заявка от 49 видеообъединений школ, детских домов, школ-интернатов, студенческих медиастудий.

Свои фильмы на суд жюри прислали ребята из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Ярославля, Липецкой, Ульяновской, Томской, Новосибирской областей, Кирова, Екатеринбурга, Пермского, Приморского, Алтайского края, Республик Удмуртии, Башкортостана, Марий Эл, а также из Луганска. Представители Верхневолжья подали 7 заявок.

Профессиональное жюри отметило 32 работы в 15 номинациях. В их числе фильмы ребят из Тверской области. Работа Детской телестудии «Метроном» из Вышнего Волочка отмечена высшей наградой в номинациях «Объёктив Победы» и «Лучшая режиссура». Участники студии Тверского военного суворовского училища удостоены 1 места в номинации «Объектив Победы», звания лауреатов в номинациях «Компас правильного питания» и «Верность традициям».

Видеостудия «Кино-ОТРОК» Медновской санаторной школы-интерната заняла 2 место в номинациях «Услышать друг друга» и «Лучший анимационный фильм», 3 место в номинации «Безопасное медиадетство».

Ученики студии «Лучик» Тверской школы-интерната № 1 удостоены 2 места в номинации «Объектив Победы», ребята из телестудии «Оптимист» Тверского лицея заняли 3 место в номинации «Лучший социальный фильм».

Фестиваль «Детское кино – детям!» учреждён Правительством Тверской области совместно с Медновской санаторной школой-интернатом, «Тверьгосфильмофондом» и проводится ежегодно.

«Детское кино - детям!» является фестивалем-партнёром Всероссийского открытого детского и юношеского форума экранного творчества «Бумеранг», поэтому кроме свободной тематики оргкомитет в этом году принимал видеоработы по 4 тематическим номинациям, актуальным для юных медиалидеров в 2020 году: «Услышать друг друга», «Объектив Победы», «В кругу орлятской семьи», «Компас правильного питания». Три победителя фестиваля награждаются путёвкой во Всероссийский детский центр «Орлёнок» на 10-ую тематическую смену «Бумеранг».

Мероприятия медиафестиваля включают работу с педагогами. До 20 июля идёт приём заявок и материалов на Всероссийскую научно-практическую конференцию «Актуальные проблемы кинопедагогики и медиаобразования», которая в этом году проходит заочно.

Пресс-служба Правительства Тверской области