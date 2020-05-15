В Тверской области работникам учреждений соцзащиты введут региональные выплаты за особые условия труда

В Тверской области наряду с федеральными выплатами за особые условия труда сотрудникам учреждений социальной защиты населения, перешедшим на работу в режиме изоляции, введут дополнительные региональные выплаты. Вопрос рассматривался на заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которое 26 мая провел Губернатор Игорь Руденя.

Доплату за счёт федерального бюджета будут получать более 970 социальных работников, на эти цели Тверской области выделено свыше 28 млн рублей.

Выплаты осуществляются за каждую смену: врачам, а также среднему медперсоналу, социальным и педагогическим работникам, административно-управленческому персоналу – 40 и 25 тыс. рублей соответственно, а в случае выявления в учреждении коронавирусной инфекции – 60 и 35 тыс. рублей. Для младших медицинских работников и технического персонала предусмотрены выплаты в 15 и 10 тыс. рублей, в случае выявления в организации COVID-19 – 20 и 15 тыс. рублей.

На заседании Бюджетной комиссии было принято решение за счет средств регионального бюджета сравнять размеры федеральных надбавок так, чтобы сотрудники учреждений, где не выявлена коронавирусная инфекция, получали такие же выплаты, что и работающие в учреждениях с выявленным коронавирусом.

Так, например, врачи, независимо от выявления COVID-19 в учреждениях, где они, работают, будут получать надбавку в 60 тыс. рублей; средний медперсонал, социальные и педагогические работники, административно-управленческий персонал - 35 тыс. рублей; младшие медработники – 20 тыс. рублей; технический персонал - 15 тыс. рублей.

Игорь Руденя отметил, что эта поддержка будет дополнительным стимулом для сотрудников системы не допустить распространения инфекции в учреждениях.

«Речь идет о спасении жизней людей», - подчеркнул глава региона при обсуждении вопроса.

На осуществление этих выплат из регионального бюджета будет выделено свыше 24,8 млн рублей.

C 17 апреля 13 учреждений социального обслуживания Верхневолжья перешли на работу по вахтовому методу, чтобы не допустить вспышек очагов заболеваемости коронавирусом. Это Кашаровский детский дом-интернат, Тверской геронтологический центр, Вышневолоцкий, Ржевский, Михайловский дома-интернаты, Кимрский, Торжокский, Трояновский, Ильинский, Нелидовский, Грузинский, Торопецкий, Удомельский психоневрологический интернаты.

Сейчас в этих учреждениях проживает 3780 человек, из них более 1800 – маломобильные и лежачие. С учетом работы по 14-дневным сменам нагрузка на ухаживающих за ними сотрудников значительно возросла.

Все учреждения обеспечены средствами индивидуальной защиты, лекарственными препаратами, проводится постоянная дезинфекция помещений, наблюдение за состоянием здоровья проживающих граждан, в случае признаков заболеваний обеспечивается тестирование на коронавирусную инфекцию.

Пресс-служба Правительства Тверской области