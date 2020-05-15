В Тверской области докапитализированы региональные Фонды содействия предпринимательству и развития промышленности

В Тверской области докапитализированы региональные Фонд содействия предпринимательству и Фонд развития промышленности. Решение принято на заседании регионального Правительства, которое 26 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

Докапитализация Фонда содействия предпринимательству составила 127,8 млн рублей. Данная мера позволит предоставить бизнесу дополнительные займы и поручительства. Всего в планах на 2020 год предоставление 357 займов и 93 поручительств.

Фонд развития промышленности Тверской области докапитализирован на 375 млн рублей. Средства будут направлены на предоставление займов субъектам предпринимательства на пополнение оборотного капитала. В настоящее время по программе Фонда - «Оборотный капитал» одобрено 5 первых заявок на займы до 20 млн рулей под 1,5%.

Кроме этого, на заседании рассмотрен вопрос о расширении перечня системообразующих предприятий Тверской области. В него дополнительно включено 11 предприятий, где занято более 1800 человек. Это предприятия строительной индустрии, машиностроительной и текстильной промышленности и ряда других отраслей. Таким образом, всего в перечень включено 229 предприятий.

«Благодаря принятым мерам в Тверской области сохранена работа предприятий, на которых трудоустроены 92% занятых в экономике жителей региона. Вложенные в региональную экономику ресурсы позволяют обеспечить сохранение и уверенное развитие бизнес-процессов в регионе. Сегодня наша задача – чтобы Тверская область в условиях перезапуска национальной экономики заняла достойное место», — сказал Игорь Руденя.

Системообразующим предприятиям Тверской области оказывается поддержка в текущих экономических условиях, используются все возможности для оказания финансовой, организационной и административной помощи. Разработаны новые кредитные продукты, минимизированы штрафные санкции, введены налоговые преференции.

В целом в Тверской области для расширения объёмов финансовой поддержки предприятий, малого и среднего бизнеса, финансирование государственной программы «Эффективное развитие экономики, инвестиционной и предпринимательской среды Тверской области» на 2020 увеличено на 496,4 млн рублей и составило свыше 2,2 млрд рублей. В том числе дополнительные средства пойдут на предоставление Фондом содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Тверской области возвратных краткосрочных заемных средств субъектам малого и среднего предпринимательства.

В Тверской области приняты дополнительные региональные меры поддержки бизнеса. Это субсидирование части затрат по налогу на имущество для организаций гостиничного бизнеса, субсидии по налогу на имущество для торговых центров, которые предоставили скидки своим арендаторам.

На эти цели потребуется более 40 млн рублей. Порядок предоставления субсидии в размере 25% от суммы налога на имущество для торговых центров планируется рассмотреть15 июня, для гостиничного бизнеса – 1 июля 2020 года.

Кроме того, с 1 июля в регионе планируется ввести специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», призванный в том числе поддержать самозанятых жителей Верхневолжья.

Общий объём средств господдержки региональной экономики составляет более 2 млрд рублей: свыше 1,5 млрд – в рамках федеральных мер, порядка 475 млн рублей – по региональным программам.

Пресс-служба Правительства Тверской области