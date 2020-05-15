В Тверской области увеличилось количество проводимых операций по стентированию и онкологии

Исполнение бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования (ТФОМС) Тверской области за 2019 год рассмотрено на заседании Правительства региона, которое 26 мая провел Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году доходы ТФОМС составили более 15,9 млрд рублей. Это на 1,1 млрд рублей больше, чем в 2018-м. Прирост обеспечен в основном за счёт субвенций из федерального Фонда. Расходы - 15,6 млрд рублей, что на 5,3% выше показателей 2018-го.

Средства направлялись на оплату медицинской помощи, оказанной жителям региона на территории Тверской области и в других субъектах страны, на приобретение и ремонт медицинского оборудования, на софинансирование расходов муниципалитетов на оплату труда врачей и среднего медицинского персонала, развитие амбулаторно-поликлинической помощи, скорой медицинской помощи и другие направления.

«C учётом мер, принимаемых для противодействия распространению эпидемии, в 2020 году важно тщательно проанализировать структуру расходов фонда, особенно на приобретение оборудования, оказание скорой медицинской помощи, оплату труда сотрудникам здравоохранения. Министерству здравоохранения региона, Территориальному фонду обязательного медицинского страхования необходимо добиться повышения эффективности этих расходов, обеспечить постоянный рост качества и доступности медицинских услуг для населения», - отметил на заседании Губернатор Игорь Руденя.

В 2019 году за счёт средств Фонда было приобретено 19 единиц медицинского оборудования, включая 4 аппарата ИВЛ, 11 наркозно-дыхательных аппаратов, электрокардиограф и другое. Новое оборудование поставлено в учреждения здравоохранения 12 муниципалитетов. На эти цели направлено 30,9 млн рублей. Ещё 17,1 было потрачено на ремонт 3 компьютерных томографов.

Одно из приоритетных направлений расходования средств ТФОМС – оказание жителям Тверской области высокотехнологичной медицинской помощи на территории региона. В 2019 году проведено 698 операций по онкологическому профилю, что на 42 операции больше, чем в 2018 году. Количество выполненных высокотехнологичных операций по стентированию сосудов увеличилось на 630 и составило 1907, что позволило спасти жизни пациентов и снизить опасность развития необратимых изменений в миокарде.

Ключевые задачи на 2020 год - обеспечение сбалансированности и устойчивости сферы обязательного медицинского страхования Тверской области, развитие онкологической помощи в регионе, включая освоение новых методов лечения, приобретение нового современного оборудования, строительство нового корпуса онкологического диспансера.

Также приоритетным направлением является привлечение в систему здравоохранения региона медицинских работников первичного звена.

Пресс-служба Правительства Тверской области