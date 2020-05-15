В Верхневолжье назвали имена победителей творческого конкурса «Красная книга Тверской области глазами детей»

В Верхневолжье подведены итоги творческого конкурса рисунков «Красная книга Тверской области глазами детей. Живой символ региона». Победителей определяли жители Верхневолжья посредством онлайн голосования.

Конкурс проводится региональным Министерством природных ресурсов и экологии с 2010 года. В этом году в оргкомитет конкурса поступило порядка 800 работ от детей в возрасте 5-14 лет из разных районов Верхневолжья.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, подобные мероприятия направлены на экологическое воспитание подрастающего поколения, повышение социальной ответственности жителей региона к окружающей среде.

По итогам открытого голосования, которое проводилось на сайте Министерства природных ресурсов и экологии Тверской области, а также в официальной группе «Чистый регион» в сети «ВКонтакте», определены победители и призёры в разных возрастных категориях.

В возрастной категории 5-7 лет победителем стала Татьяна Кондратьева (г. Тверь), второе место присуждено Роману Поликарпову (г. Тверь), третье – Зокиру Колошину (д. Мошки Торжокского района).

Среди ребят 8-10 лет победителем признан Леонид Поляков (г. Тверь), второе место у Арины Пахомовой (г. Красный Холм), третье место заняла Дарья Сорокина (п. Сокольники Кувшиновского района).

В возрастной категории 11-14 лет лучшей признана работа Яны Соловьевой (пгт Красномайский Вышневолоцкого городского округа), второе место присуждено Анне Беспаловой (г. Конаково), третье место – Ирине Варанкиной (д. Архангельское Старицкого района).

В этом году участниками конкурса были подготовлены рисунки представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу Тверской области. Больше всего на конкурс поступило рисунков с изображением аиста и белки-летяги.

Пресс-служба Правительства Тверской области