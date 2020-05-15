Пресс-релиз оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 26 мая 2020 г.

На заседании регионального оперативного штаба обсудили работу социальных учреждений в Тверской области

Вопросы, связанные с деятельностью социальных учреждений в период борьбы с коронавирусной инфекцией, обсуждались на заседании оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса в Тверской области, которое 26 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

- В организациях строго соблюдаются санитарно-эпидемиологические меры. Обеспечено зонирование помещений, минимизировано перемещение сотрудников между этажами и отделениями, введен обязательный режим использования средств индивидуальной защиты, усилены меры по дезинфекции – для этого используется импульсно-ультрафиолетовая установка.

- Для социальных работников предусмотрены специальные федеральные доплаты за особые условия труда. В Тверской области их получат более 970 сотрудников стационарных организаций социального обслуживания. Выплата установлена на три месяца, с 15 апреля до 15 июля, с момента начала работы по вахтовому методу, когда одна рабочая смена длится не менее 14 дней.

- Выплаты получили 2505 работников 50 медицинских организаций региона. Кроме того, перечислены региональные надбавки для врачей-реаниматологов и водителей скорой помощи - 20000 рублей и 5591 рублей соответственно.

- В регионе организованы регулярные поставки средств индивидуальной защиты для медицинских и социальных работников. В том числе СИЗ производят предприятия Верхневолжья.

- Ведется закупка лекарств для инфекционных госпиталя. В Тверской области сейчас идет третий этап развёртывания дополнительных специализированных коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего по итогам четырёх этапов планируется создать более 2000 дополнительных коек.

- В регионе приобретаются томографы для городской больницы № 6 г. Твери, Вышневолоцкой, Калининской и Кимрской ЦРБ, более 200 аппаратов искусственной вентиляции легких и другая медицинская техника.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1378 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровел 31 человек. Всего 899 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 462 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 17 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 56826 человека, за последние сутки – 1678.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области