В Тверской области приняты дополнительные региональные меры поддержки бизнеса

26 мая Губернатор Игорь Руденя провёл заседание Правительства Тверской области. Основным вопросом повестки дня рассмотрели реализацию дополнительных мер поддержки предпринимателей, а также плана мероприятий по обеспечению устойчивого экономического развития Верхневолжья.

«В регионе разработаны новые меры поддержки предпринимателей. Это субсидирование части затрат по налогу на имущество для организаций гостиничного бизнеса, субсидии по налогу на имущество для торговых центров, которые предоставили скидки своим арендаторам», — отметил Игорь Руденя.

На эти цели в региональном бюджете предусмотрено более 40 млн рублей. Субсидии в размере 25% от суммы налога на имущество для торговых центров планируется предоставлять с 15 июня, для гостиничного бизнеса – с 1 июля 2020 года.

Кроме того, с 1 июля в регионе планируется ввести специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», призванный поддержать самозанятых жителей Верхневолжья.

Особое внимание – поддержке отраслей, которые в сложившихся условиях оказались в зоне риска. В дополнение к федеральному перечню пострадавших отраслей принят региональный. В него вошли туризм, туристические перевозки, деятельность гостиниц и предприятий общественного питания, лесная промышленность, полиграфия, звероводство, издательская и рекламная деятельность, деятельность в области демонстрации кинофильмов, обрабатывающие производства (в части непродовольственных товаров), бытовые услуги, стирка и химчистка.

«Благодаря принятым мерам в Тверской области сохранена работа предприятий, на которых трудоустроены 92% занятых в экономике жителей региона. Вложенные в региональную экономику ресурсы позволяют обеспечить сохранение и уверенное развитие бизнес-процессов в регионе. Сегодня наша задача – чтобы Тверская область в условиях перезапуска национальной экономики заняла достойное место», — сказал Игорь Руденя.

Поддержке предпринимательской активности на территории Верхневолжья в современных условиях уделяется особое внимание. На данный момент общиё объём средств господдержки – более 2 млрд рублей: свыше 1,5 млрд – в рамках федеральных мер, порядка 475 млн рублей – по региональным программам.

6 апреля были сняты ограничения на работу автомастерских и магазинов автозапчастей, официальных автодилеров, хозяйственных магазинов и магазинов стройматериалов.

С 13 апреля возобновили работу парикмахерские и автомастерские, с 25-го – магазины промтоваров площадью до 400 кв. м., салоны красоты и косметические кабинеты, прачечные и химчистки, ветеринарные клиники, лизинговые компании, нотариальные конторы. Приступили к работе в ограниченном режиме МФЦ.

Реализуется региональная программа поддержки бизнеса и промышленных предприятий. Для более чем 7400 субъектов малого и среднего бизнеса в 3 раза снижены размеры налоговых ставок по упрощённой и патентной системам налогообложения.

По программе «Доверие» Фонда содействия кредитованию предпринимательства Тверской области за время режима ограничений выдано 9 займов на 3,5 млн рублей под 7,5% годовых. По программе «Оборотный капитал» регионального Фонда развития промышленности одобрено 5 первых заявок на займы до 20 млн рулей под 1,5%.

Фонд содействия предпринимательству Тверской области проводит реструктуризацию задолженности по договорам займа. Предоставлена отсрочка по оплате основного долга по 71 договору на 29,7 млн руб. на период от 3 до 6 месяцев. Также Фонд снизил размер вознаграждения при выдаче поручительств. Выдано 7 поручительств на 73,6 млн рублей, что позволило привлечь средства коммерческих банков общим объёмом 184 млн рублей.

В рамках федеральных мер предприятия региона подали в налоговую службу уже более 4 тыс. заявок для получения прямой безвозмездной господдержки в размере 12 300 рублей на каждого работника. В настоящее время одобрено свыше 2600 заявлений.

Получено 133 льготных кредита на заработную плату сотрудникам по ставке 0% в первые 6 месяцев. 77 субъектов малого и среднего бизнеса воспользовались правом на кредитные каникулы – отсрочку по займам коммерческих банков на полгода. Правом отсрочки по уплате налогов на 3 – 6 месяцев смогут воспользоваться свыше 4 200 субъектов бизнеса.

Пресс-служба Правительства Тверской области