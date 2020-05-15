В Тверской области к Дню российского предпринимательства проходит онлайн-конференция и вебинары о поддержке бизнеса

26 мая, в День российского предпринимательства, тверской Центр «Мой бизнес» проводит конференцию в формате онлайн «Меры поддержки бизнеса и юридические вопросы». Кроме того, организована серия вебинаров для предпринимателей.

Губернатор Игорь Руденя считает – в сложившейся эпидемиологической ситуации важно усиливать поддержку предпринимателей, обеспечить стабильную работу предприятий.

«В Тверской области ведётся работа по поддержке экономики, малого бизнеса, самозанятых граждан. Мы выделяем денежные средства, выдаём льготные кредиты, госгарантии, реализуем другие меры», – отметил Игорь Руденя.

Эти и другие важные для предпринимателей темы прозвучат на конференциях и вебинарах Центра «Мой бизнес» 26 мая. Конференция доступна по ссылке https://mybusiness69.ru/events/327/, вебинары к Дню российского предпринимательства – на https://pro.dasreda.ru/delai.

На протяжении всей недели «Мой бизнес» проводит вебинары с участием российских экспертов на темы: «Партнерство в бизнесе», «Закупки», «Экспорт в Германию онлайн» и другим. 29 мая в прямом эфире будут даны пояснения по мерам поддержки бизнеса и ответы на поступающие от предпринимателей вопросы.

Подробная информация – на https://mybusiness69.ru/.

В текущих экономических условиях малый и средний бизнес Верхневолжья уже получил 1,4 млрд рублей на сохранение стабильной работы в сложившейся эпидемиологической и экономической ситуации.

Предприятия пользуются прямой безвозмездной господдержкой в размере 12300 рублей на каждого работника. Получено свыше 130 льготных кредитов на заработную плату сотрудникам по ставке 0% в первые 6 месяцев. Более 4200 субъектов малого и среднего бизнеса воспользовались правом отсрочки по уплате налогов и кредитных платежей на 3-6 месяцев.

Реализуется региональная программа поддержки бизнеса и промышленных предприятий. Для 7400 субъектов бизнеса по 54 видам экономической деятельности в три раза снижены размеры налоговых ставок по упрощённой и патентной системам налогообложения.

Более 650 млн рублей дополнительно направлено на докапитализацию ключевых региональных институтов – Фонда содействия кредитованию предпринимательства и Фонда развития промышленности Тверской области. Одобрено 13 займов по региональной программе «Доверие» и 5 – по программе «Оборотный капитал».

Для поддержки самозанятых граждан Правительством региона разработан проект регионального закона о введении на территории Тверской области специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Реализация проекта позволит гражданам легально зарабатывать без рисков получить штраф. После принятия закона самозанятые жители Верхневолжья, которые перейдут на специальный налоговый режим, вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% - при предоставлении услуг юридическим лицам.

Самозанятые - это люди, которые оказывают услуги, не имея наёмных работников, – те, кто работает в такси, печёт торты и оказывает косметологические услуги на дому, занимается репетиторством, ремонтом квартир, сдаёт недвижимость в аренду. При этом их годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области