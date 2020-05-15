Игорь Руденя в День российского предпринимательства посетил тверскую компанию «Люксупак»

26 мая Губернатор Игорь Руденя посетил ООО «Люксупак», выпускающее картонные упаковки для различных отраслей промышленности. Предприятие в сложившихся экономических условиях активно пользуется мерами государственной поддержки. Компании одобрен заем Фонда развития промышленности Тверской области на сумму 7 млн рублей по программе «Оборотный капитал».

Игорь Руденя на производстве осмотрел участки вывода форм, плоттерной резки, подготовки бумаги и картона, а также печатный цех и цех послепечатной обработки.

«В первую очередь хочу поздравить всех предпринимателей с праздником – Днем российского предпринимательства. Данное предприятие является ярким представителем сегмента среднего и малого бизнеса. Производства такого формата имеют колоссальные технологические возможности. Поддерживаем компанию в это непростое время, предоставили заем через региональный Фонд развития промышленности. Благодаря федеральным и региональным мерам поддержки сохранен коллектив компании, более того – здесь увеличено число рабочих мест более чем на 20%», - отметил Игорь Руденя при общении с журналистами после посещения производства.

В настоящее время на предприятии работают 130 человек. Специалисты трудятся с соблюдением всех санитарных норм.

«Мы выпускаем картонную упаковку для различных отраслей, начиная с фармацевтики и заканчивая машиностроением, - рассказал генеральный директор Александр Леонов. - В период ограничений из-за коронавируса наша компания не снижала темпов, работали в ежедневном режиме, продолжали выпуск продукции».

Объемы производственной деятельности ООО «Люксупак» - 180 млн единиц продукции в год. Компания оказывает услуги высокого качества в сфере полиграфии и изготовлении индивидуальной картонной, бумажной и комбинированной упаковки, упаковки из микрогофрокартона, а также осуществляет кашировку, тиснение, УФ-лакировку.

Среди заказчиков компании − ООО «Русская косметика», ООО «ФАРМТЕК» и многие другие.

В 2020 году помимо поддержки по программе «Оборотный капитал», предприятие получило микрозайм Фонда содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства на сумму 5 млн рублей по программе «Приоритет+» под 3% годовых. В стадии рассмотрения - заявка еще на один заем Фонда развития промышленности на сумму 13 млн рублей по программе «Оборотный капитал».

Налоговые отчисления ООО «Люксупак» за 2019 год составили 11,5 млн рублей.

В текущих экономических условиях малый и средний бизнес Верхневолжья уже получил около 1,5 млрд рублей на сохранение стабильной работы в сложившейся эпидемиологической и экономической ситуации.

Пресс-служба Правительства Тверской области