В Тверской области после коронавируса выздоровели 899 человек

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1378 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровел 31 человек. Всего 899 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 462 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 17 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 487 Кимры 353 Конаковский район 155 Лихославльский район 115 Калининский район 39 Кимрский район 33 Рамешковский район 29 Ржев 21 Вышневолоцкий городской округ 17 Торжок 14 Бежецкий район 13 Максатихинский район 13 Старицкий район 12 Зубцовский район 11 Удомельский городской округ 7 Весьегонский муниципальный округ 7 Лесной муниципальный округ 6 Бологовский район 5 Спировский район 4 Селижаровский район 4 Калязинский район 4 Кашинский городской округ 4 Нелидовский городской округ 4 Кувшиновский район 3 Андреапольский муниципальный округ 3 Торопецкий район 2 Жарковский район 2 Торжокский район 2 Осташковский городской округ 2 Западнодвинский район 2 Сандовский район 1 Сонковский район 1 Фировский район 1 Краснохолмский район 1 Молоковский район 1

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 56826 человека, за последние сутки – 1678.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области