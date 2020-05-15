В Тверской области после коронавируса выздоровели 899 человек

posted by Максим Малахов on вт, 05/26/2020 - 13:46

 

 

         - По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтверждено 15 новых случаев коронавирусной инфекции.

         - Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

         - Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1378 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровел 31 человек. Всего 899 заболевших выздоровели и выписаны из больниц.  462 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

         - 17 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

         Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

 

Тверь

487

Кимры

353

Конаковский район

155

Лихославльский район        

115

Калининский район

39

Кимрский район                  

33

Рамешковский район  

29

Ржев

21

Вышневолоцкий городской округ                  

17

Торжок     

14

Бежецкий район          

13

Максатихинский район                 

13

Старицкий район        

12

Зубцовский район                

11

Удомельский городской округ

7

Весьегонский муниципальный округ        

7

Лесной муниципальный округ

6

Бологовский район

5

Спировский район

4

Селижаровский район

4

Калязинский район              

4

Кашинский городской округ

4

 

Нелидовский городской округ

4

Кувшиновский район           

3

Андреапольский муниципальный округ

3

Торопецкий район      

2

Жарковский район

2

Торжокский район               

2

Осташковский городской округ

2

Западнодвинский район      

2

Сандовский район

1

Сонковский район

1

Фировский район

1

Краснохолмский район

1

Молоковский район                    

1

 

 

 

 

         - В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

         - На коронавирус в регионе обследовано 56826 человека, за последние сутки – 1678.

  В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

         Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.          

Пресс-служба Правительства Тверской области