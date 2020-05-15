В Тверской области обсудят подготовку общественного наблюдения за голосованием по поправкам в Конституцию РФ

28 мая Общественная палата Тверской области совместно с экспертами Независимого общественного мониторинга, представителями региональных общественных организаций и отделений политических партий обсудит в онлайн-формате предварительные итоги работы по организации и подготовке общественного наблюдения на предстоящем голосовании по поправке к Конституции Российской Федерации.

Содержательной основой дискуссии станет доклад Фонда исследования проблем демократии, посвященный подготовке общественного наблюдения в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, а также стандарты и кодекс этики общественного наблюдателя. Планируется, что эксперты обсудят особенности работы по этому направлению и дадут оценку ходу приема предложений о кандидатурах для назначения наблюдателями, активности общественных структур и политических партий в этом процессе.

Напомним, федеральным законом о поправке к Конституции Российской Федерации Общественная палата РФ и общественные палаты субъектов Российской Федерации наделены правом приема предложений о кандидатурах для назначения наблюдателей и, собственно, правом их назначения. В Тверской области эта работа началась с 24 марта в целях обеспечения участия представителей гражданского общества в наблюдении за проведением общероссийского голосования по вопросу изменений в Конституцию Российской Федерации, подсчетом голосов участников голосования и установлением его итогов.

Экспертами Общественной палаты Российской Федерации в формате вебинаров ведется дистанционное обучение наблюдателей, доступное для всех желающих. Методические и учебные материалы размещаются на сайте Общественной палаты Российской Федерации и Общественной палаты Тверской области.