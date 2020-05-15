Тверская область присоединилась к Всероссийскому месячнику антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни

С 26 мая по 26 июня в Тверской области проходит Всероссийский месячник антинаркотической направленности и популяризации здорового образа жизни. В рамках подготовки к месячнику молодым жителям региона раздали более 28 тысяч буклетов о вреде наркотиков, светоотражающих slap-браслетов, футболок и бейсболок с соответствующей символикой.

Девиз антинаркотического месячника — «Твоя жизнь - твой выбор».

«Проведение антинаркотических мероприятий важно для сохранения здоровья населения, особенно молодёжи. Тверская область взяла курс на улучшение демографических показателей, поэтому необходимо увеличивать количество мероприятий спортивной, культурно-просветительской направленности», — считает Губернатор Игорь Руденя.

В течение месяца запланированы профилактические мероприятия во всех муниципалитетах. В режиме online пройдут конференции, вебинары, лекции для молодёжи, детей и их родителей, конкурсы рисунков и другие проекты. Новый формат работы — беседы в социальных сетях, в том числе через платформу Zoom. Также запланированы просмотры фильмов и видеороликов о здоровом образе жизни.

На сайте областной библиотеки им. Горького будет работать виртуальная выставка «Наркотики: знание против миражей».

Кроме того, разработаны макеты баннеров для размещения в населенных пунктах Тверской области. Большое внимание в рамках месячника уделено укреплению межведомственного взаимодействия по профилактике немедицинского употребления наркотиков.

В прошлом году в рамках месячника антинаркотической направленности на территории Верхневолжья состоялось более 2500 мероприятий, в которых приняли участие свыше 155 тысяч человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области