Тверской государственный технический университет вошел в международный рейтинг Scimago

В 2020 году Тверской государственный технический университет впервые вошёл в международный рейтинг SCImago Institutions Rankings. В этом году оценивалась деятельность 7026 учебных заведений и научно-исследовательских центров со всего мира.

Тверской государственный технический университет занимает 116 место среди 278 вузов и научных организаций России, включённых в рейтинг. Среди университетов вуз Верхневолжья расположился на 71 позиции.

«Передовые разработки тверских вузов и исследовательских институтов способствуют инновационному развитию отраслей экономики и социальной сферы, укреплению обороноспособности России, получают высокую оценку в нашей стране и за рубежом. Сегодня Тверская область обладает значительным научным потенциалом», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Исследования проводились лабораторией Scimago совместно с Испанским национальным исследовательский советом, Университетом Гранады и Мадридским университетом имени Карла III.

Академические и исследовательские учреждения ранжируются по трем различным наборам критериев, оценивающих научно-исследовательскую работу, инновационную деятельность и социальное взаимодействие.

Пресс-служба Правительства Тверской области