Выпускники школ Тверской области создадут региональный видеоальбом «Последний звонок-2020»

25 мая традиционно по всей стране отмечается школьный праздник – последний звонок. Начиная с сегодняшнего дня в общеобразовательных учреждениях региона в режиме онлайн проходят мероприятия для выпускников, посвященные завершению учёбы в школе.

Из-за ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции, последний звонок для учеников выпускных классов в этом году проходит в необычном формате, но от этого он не стал менее торжественным. Выпускники, их учителя, родители, ученики младших классов записывают свои видеопоздравления, размещают их на сайтах школ, в социальных сетях.

Учебный год Тверской области завершится 29 мая. В этот день финальным аккордом праздника станет региональная акция – выпускники Верхневолжья создадут единый видеоальбом, который в 15.00 покажут на телеканале «Тверской проспект – Регион» и в социальных сетях.

Из групповых фото всех 11-классников муниципальных образований Верхневолжья составят школьный альбом-2020. Главный символ праздника – колокольчик – в этом году прозвенит на видео: в записи примут участие лучшие выпускники из каждого муниципалитета.

В завершение ролика в исполнении выпускников региона прозвучит песня «Когда уйдем со школьного двора».

Пресс-служба Правительства Тверской области