В Правительстве Тверской области рассмотрели генеральные планы шести сельских поселений

Генеральные планы шести сельских поселений в трех муниципальных образованиях рассмотрены 25 мая на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

«Генеральные планы являются для нас важным направлением работы. От их качества зависит, в том числе бизнес-привлекательность нашей территории, а также развитие общественных пространств, жилищного строительства, газификация, дороги», - сказал Игорь Руденя.

Важным направлением работы Губернатор назвал проведение обучающих семинаров для муниципальных образований по вопросам законодательства в сфере градостроительства.

На заседании обсуждались генеральные планы Березорядского, Ке́мецкого и Рютинского сельских поселений Бологовского района, Молоковского и Обросовского сельских поселений Молоковского района и Новосёлковского поселения Жарковского района. Всего в их состав входит 270 населённых пунктов, проживает свыше 4150 человек.

На составление генеральных планов муниципальным образованиям выделено более 1,4 млн рублей бюджетных средств, местное софинансирование - 5%.

В июне прошлого года генеральный план Твери обсуждался на рабочей встрече Президента России Владимира Путина с Губернатором Тверской области Игорем Руденей. При составлении нового генплана Твери учтены новые социальные учреждения - детская областная клиническая больница, новый комплекс Тверского суворовского училища, спортивные сооружения, дороги и другие объекты.

Пресс-служба Правительства Тверской области