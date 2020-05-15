В Твери и Конаково идут работы в рамках региональных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода»

В Тверской области в рамках региональных проектов «Оздоровление Волги» и «Чистая вода» национального проекта «Экология» будут проведены работы по модернизации очистных сооружений и систем водоснабжения. В настоящее время проводится реконструкция объектов в Твери и Конаково. Ход работ обсудили участники совещания, которое 25 мая провёл Губернатор Игорь Руденя.

Ключевая задача проекта «Оздоровление Волги» — снизить сброс загрязнённых сточных вод в реку. Для этого до 2024 года запланировано строительство и реконструкция 8 очистных сооружений и систем водоотведения в 7 муниципалитетах.

«Реализация национального проекта позволит улучшить экосистему региона. Первоочередные задачи – сроки и качество выполнения всех работ», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Один из проектов, реализация которого уже началась и продлится до 2021 года, модернизация нитки водовода от Тверецкого водозабора до дюкера Восточного моста в Твери протяжённостью 7500 метров. Контракт на выполнение работ был заключен в прошлом году. В настоящее время выполнены археологические исследования, частично проведён монтаж труб. Общий объём финансирования - более 264 млн рублей.

Также в Твери до 2022 года будет проведена реконструкция блока биологической очистки очистных сооружений. На эти цели направят более 1,1 млрд рублей. Подрядчиком выполнен демонтаж ряда конструкций в блоке, ведётся разработка котлована под насосную станцию, смонтирована система отопления воздуходувной станции в машинном зале.

На реконструкцию очистных сооружений в Конаково заложено почти 345 млн рублей. Срок окончания работ на первом этапе – 2021 год. Летом текущего года компания-подрядчик приступает к проведению работ.

По проекту «Чистая вода» до 2024 года на территории Верхневолжья построят и реконструируют 18 объектов питьевого водоснабжения. Главная задача – обеспечить качественной питьевой водой 99% городского населения и 85,6% всего населения Тверской области.

В 2020 году планируется реконструировать водозабор и водоочистку в поселке Кесова Гора. Заключение контракта с подрядчиком запланировано на июнь текущего года. Стоимость работ более 15 млн рублей.

Также в текущем году запланировано заключение контрактов на проектные работы по ряду объектов в Ржеве, Торжке и селе Городня Конаковского района.

Кроме того, на совещании рассмотрены вопросы по консолидации муниципальных активов в сфере водоснабжения и водоотведения.

Пресс-служба Правительства Тверской области