В 2020 году для 70 домов культуры Тверской области закупят необходимое оборудование

В 2020 году в Тверской области в 13 домах культуры проведут ремонты, для 70 учреждений закупят необходимое оборудование. На развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с количеством жителей до 50 тысяч человек в общей сложности выделено более 35,4 млн рублей: 29,7 млн рублей - федеральные средства, 5,6 млн рублей – софинансирование региона.

По мнению Губернатора Игоря Рудени, создание условий для комфортной жизни в сельской местности, в том числе для проведения досуга — одна из ключевых задач развития территорий. Учреждения культуры должны быть обеспечены всей необходимой инфраструктурой, считает глава региона.

Финансовая поддержка позволит провести текущие ремонты, замену кресел в зрительных залах, закупить необходимое световое, звуковое и видеопроекционное оборудование, сценические костюмы.

Ремонтные работы будут проведены в Академическом, Садовом и Есеновическом ДК Вышневолоцкого городского округа, районном доме культуры, Мошенском и Сиговском ДК, Дворце культуры «Юбилейный» в Осташковском городском округе, культурно-досуговом центре «Щербинский» Калининского района, Краснохолмском Доме народного творчества, Дворце культуры им В.И. Ленина в Лихославле, а также в районных домах культуры Молоково, Старицы и Фирово. Всего на эти цели предусмотрено 5,6 млн рублей.

29,8 млн рублей будет направлено на приобретение оборудования для домов культуры 27 муниципалитетов региона. Это Вышневолоцкий, Осташковский и Нелидовский городские округа, город Кимры, Андреапольский, Весьегонский, Западнодвинский, Пеновский, Лесной муниципальные округа, Бежецкий, Жарковский, Зубцовский, Калининский, Калязинский, Кесовогорский, Кимрский, Конаковский, Лихославльский, Максатихинский, Рамешковский, Ржевский, Сонковский, Спировский, Старицкий, Торжокский, Торопецкий и Фировский районы.

Пресс-служба Правительства Тверской области