Пять НКО Тверской области реализуют свои проекты при поддержке из регионального бюджета

Пять проектов социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) Тверской области будут поддержаны субсидиями из регионального бюджета. На эти цели направят 718 тыс. рублей. Гранты распределялись Экспертным советом при Правительстве Тверской области на конкурсной основе.

«Наши НКО делают очень нужную и полезную работу. Она ведется по направлениям социальной защиты, поддержки населения, образования, патриотического воспитания. Если НКО занимаются работой на благо жителей области, мы это приветствуем и готовы расширять сотрудничество», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Тверским библиотечным обществом будет реализован проект «БиблиоАРТ-фест: Великой Победе посвящается». Он предусматривает проведение передвижных выставок принт-копий произведений из фонда Тверской областной картинной галереи «Художники Калининского фронта», кино-литературные гостиных с просмотром фильма «Ржев», литературных праздников «Мы - наследники Победы». Предполагается, что мероприятия состоятся с сентября по декабрь 2020 года. Поддержка проекта составит 101,6 тыс. рублей.

Фонду содействия городским инициативам и развитию городской среды «Новый Торжок» из областного бюджета направят 128 тыс. рублей на проведение фестиваля средневековой реконструкции «Новоторжский Рубеж», в рамках которого пройдут выступления фольклорно-этнографических коллективов, экскурсии по Музею деревянного зодчества, мастер-классы по гончарному и кузнечному ремеслу, чеканке, резьбе по дереву, средневековая ярмарка. Предполагается, что фестиваль пройдёт в сентябре текущего года в деревне Василево Торжокского района.

Поддержан проект «Дорога длиною в век» краеведческого православного клуба «Путник» из Калязина, который предполагает проведение конференции, посвящённой 100-летию Калязинского краеведческого музея им. И.Ф. Никольского. Будет также издан буклет к 100-летию музея и книга «Калязинские храмы и монастыри». На реализацию проекта выделена субсидия в 100 тыс. рублей.

Торопецкой районной общественной организации ветеранов на реализацию проекта «Возможности ограничены, способности безграничны» направят 266,4 тыс. рублей. Мероприятия проекта включают издание и презентацию книги воспоминаний о Великой Отечественной войне, создание инклюзивного вокального коллектива и другие.

Порядка 122 тыс. рублей - поддержка проекта антитеррористической направленности «Безопасный мир», разработанного Тверским областным отделением Международного общественного фонда «Российский фонд мира». В его рамках пройдут лекции с молодым поколением, круглый стол «Молодежь против терроризма», форум «Безопасный мир» и другие мероприятия.

Пресс-служба Правительства Тверской области