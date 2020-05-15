В Тверской области продолжается расширение мер поддержки экономики

25 мая Губернатор Игорь Руденя провёл организационное совещание с членами Правительства Тверской области. Обсуждалось, в частности, расширение поддержки предприятий Верхневолжья в сложившихся эпидемиологических и экономических условиях.

«У нас уже действуют федеральные и региональные меры поддержки. Муниципалитеты также должны внести свой вклад. Важно посмотреть, что сделано на местном уровне, в том числе в части освобождения или снижения арендной ставки», - сказал Игорь Руденя.

Одна из областных разработок касается поддержки самозанятых граждан. Правительством Тверской области одобрен проект регионального закона, предусматривающего введение с 1 июля на территории Верхневолжья специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Реализация проекта позволит гражданам легально зарабатывать без рисков получить штраф. После принятия закона самозанятые жители Верхневолжья, которые перейдут на специальный налоговый режим, вместо НДФЛ 13% (для физических лиц) и налогов по стандартным схемам налогообложения (для ИП) смогут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке – 4% при предоставлении услуг физическим лицам, 6% - при предоставлении услуг юридическим лицам.

Законопроект в ближайшее время будет внесён на рассмотрение в Законодательное Собрание региона.

Предприниматели активно пользуются уже действующими федеральными и региональными льготами. В рамках областной поддержки одобрено 13 займов по программе «Доверие» и 5 – по программе «Оборотный капитал». Более 650 млн рублей дополнительно направлены на докапитализацию ключевых институтов поддержки предприятий и бизнеса – Фонда содействия кредитованию предпринимательства и Фонда развития промышленности Тверской области.

Также на организационном совещании рассмотрены вопросы текущей деятельности Правительства Тверской области, обращения граждан по вопросам ремонта автодорог, социального обеспечения.

Пресс-служба Правительства Тверской области