Информация оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области за 25 мая 2020 г.

- По информации регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области подтвержден 53 новых случая коронавирусной инфекции.

- Все заражённые изолированы и находятся под постоянным медицинским наблюдением. Значительная часть людей с подтвержденным коронавирусом – без симптомов проявления заболевания. Проводится соответствующая работа с людьми, находившимися в контакте с гражданами, у которых подтвержден коронавирус.

- Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1363 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. 868 заболевших выздоровели и выписаны из больниц. 478 зараженных изолированы, находятся под постоянным наблюдением медиков и получают необходимое лечение.

- 17 человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания.

Подтвержденные случаи коронавирусной инфекции в разрезе муниципальных образований:

Тверь 483 Кимры 352 Конаковский район 155 Лихославльский район 110 Калининский район 39 Кимрский район 33 Рамешковский район 29 Ржев 20 Вышневолоцкий городской округ 17 Торжок 14 Бежецкий район 13 Максатихинский район 12 Старицкий район 12 Зубцовский район 11 Удомельский городской округ 7 Весьегонский муниципальный округ 7 Лесной муниципальный округ 6 Бологовский район 5 Спировский район 4 Селижаровский район 4 Калязинский район 4 Кашинский городской округ 4 Кувшиновский район 3 Андреапольский муниципальный округ 3 Торопецкий район 2 Жарковский район 2 Торжокский район 2 Нелидовский городской округ 2 Осташковский городской округ 2 Западнодвинский район 2 Сандовский район 1 Сонковский район 1 Фировский район 1 Краснохолмский район 1

- В Тверской области увеличены объемы тестирования на коронавирус, повысилась оперативность подтверждения результатов исследований – с 14 апреля процесс осуществляется на уровне региона.

- На коронавирус в регионе обследовано 55148 человека, за последние сутки – 305.

В Тверской области с 17 марта введен режим повышенной готовности. Приостановлена работа ряда объектов торговли, сферы услуг, частных медицинских клиник, введен запрет на посещение парков, детских и спортивных площадок. С 12 мая рекомендуется носить средства индивидуальной защиты органов дыхания (маски, респираторы) в общественных местах. А именно – при посещении магазинов, парикмахерских, салонов красоты, в общественном транспорте и такси, медицинских организациях, на предприятиях и других объектах с массовым пребыванием людей, деятельность которых не приостановлена.

Жителям и гостям Тверской области рекомендовано соблюдать меры профилактики, ограничить поездки в общественном транспорте. Пожилым гражданам рекомендовано продолжать оставаться дома и отлучаться только в магазины или аптеки, для выгула домашних животных и выноса отходов ТКО.

Пресс-служба Правительства Тверской области