В 2020 году муниципалитетам Тверской области предоставят финансирование на создание модельных библиотек по программе Министерства культуры РФ. Получателей поддержки определят на конкурсной основе.

Для центральных библиотек по проекту предусмотрено по 10 млн рублей, для малых – по 5 млн рублей. Средства можно будет направить на пополнение фондом новыми книгами и периодическими изданиями, проведение текущих ремонтных работ, создание современного библиотечного пространства — обеспечение доступной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, приобретение мебели, компьютеров, видеопроекторов, замену освещения, элементов декора.

В числе обязательных условий конкурсного отбора – проведённый капитальный ремонт здания библиотеки, а также наличие высокоскоростного Интернета.

На территории Верхневолжья продолжается программа по обеспечению доступа муниципальных библиотек к Интернету. В 2020 году будут подключены ещё 26 учреждений Кашинского и Осташковского городских округов, Бежецкого, Бельского, Калининского, Кувшиновского, Молоковского и Оленининского районов. На эти цели направят более 1,2 млн рублей, из которых 694 тыс. рублей – средства федерального бюджета, 589 тыс. рублей – областного.

«Библиотеки всех муниципальных образований должны быть оцифрованы. Это тоже часть работы по повышению качества жизни людей, которые проживают в отдалённых районах и сельской местности», — считает Игорь Руденя.

Таким образом, по итогам года высокоскоростной Интернет будет доступен в 622 муниципальных библиотеках из 642 действующих.

Пресс-служба Правительства Тверской области