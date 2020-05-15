Школьников Тверской области приглашают принять участие во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы»

Школьники Верхневолжья могут принять участие во всероссийском конкурсе «Добро не уходит на каникулы». Он проводится в рамках реализации федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Главная цель - создание эффективной системы развития добровольчества в школах.

К участию в конкурсе приглашены добровольческие отряды государственных, муниципальных бюджетных или автономных общеобразовательных организаций. Команда отряда должна состоять из 4 – 15 человек в возрасте от 8 до 17 лет, осуществлять свою деятельность под руководством куратора.

В 2019 году девять волонтерских отрядов образовательных организаций Тверской области получили гранты в размере 300 тыс. рублей.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, активная жизненная позиция, инициативность – необходимое условие для реализации потенциала молодых людей Верхневолжья.

«Молодое поколение всегда было движущей силой развития всех сфер жизни. Мы хотим, чтобы все знания, устремления, нестандартный подход и современное мышление нашей молодежи конвертировались в инициативы по приоритетным для Тверской области направлениям», – считает Игорь Руденя.

В этом году конкурс пройдет по семи номинациям: популяризация культуры безопасности среди школьников, сохранение экологии и забота о животных, организация комфортной окружающей среды и благоустройство территорий, популяризация здорового образа жизни, сохранение культурного наследия и народной идентичности, проведение образовательных мероприятий для добровольцев, оказание помощи ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, а также людям, нуждающимся во внимании и уходе.

Отряды победители получат гранты на реализацию своего проекта. Прием заявок осуществляется по 11 июня 2020 года включительно в официальной группе конкурса в социальной сети Вконтакте (vk.com/letodobra).

Кроме того, участие в конкурсе – это возможность стать участником Международного форума добровольцев. В июне в рамках конкурса стартует номинация для индивидуальных участников, а также для учреждений дополнительного образования.

Конкурс организован Федеральным агентством по делам молодежи совместно с Российским детско-юношеским центром и Российским движением школьников.

Добровольческие проекты будет оценивать экспертное жюри, состоящее из представителей крупнейших волонтерских и общественных организаций. Основными критериями оценки станут актуальность и социальная значимость проекта, его инновационность и уникальность, масштаб реализации.

По вопросам участия в конкурсе необходимо обращаться к региональному координатору РДШ в Тверской области Радчуку Никите (8-904-006-33-71).

Пресс-служба Правительства Тверской области