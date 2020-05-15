В Тверской области для сельских работников упрощён порядок получения компенсации за оплату жилья и коммунальных услуг

В Тверской области упрощён порядок предоставления ежемесячной денежной компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг для отдельных категорий граждан, проживающих и работающих в сельской местности.

Подать документы на получение выплаты теперь можно в электронной форме с использованием портала Госуслуг. Остальные необходимые справки будут запрашиваться в рамках межведомственного взаимодействия.

Губернатор Игорь Руденя неоднократно подчёркивал, что предоставление документов на получение различных выплат и компенсаций в Тверской области должно быть максимально удобным для граждан.

В настоящее время получателями ежемесячной денежной компенсации стоимости оплаты жилья и коммунальных услуг являются свыше 5800 человек: врачи, провизоры, работники медицинских организаций, специалисты ветеринарной службы, социальные, медицинские педагогические работники организаций социального обслуживания, работники культурно-просветительских учреждений. Ежемесячная компенсация составляет 487 рублей, ее размер индексируется.

Всего в 2020 году на финансирование данного направления направят 35,5 млн рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области